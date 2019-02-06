Квартира с видом на Кремль за 5 млрд рублей. ФБК Навального нашел недвижимость, которая может принадлежать главе «Ростеха»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов якобы владеет квартирой в здании на месте бывшей гостиницы «Москва» на Охотном ряду, откуда открывается вид на собор Василия Блаженного и Кремль. Недвижимость с рекордной стоимостью может быть записана на жену руководителя госкорпорации. Об этом говорится в расследовании ФБК, опубликованном 6 февраля.

«Давайте гордиться нашими рекордами в сфере элитной недвижимости», – призвал Алексей Навальный, показав, по его информации, самую дорогую квартиру в России. Площадь квартиры-рекордсмена составляет «гигантские» 1400 квадратных метров, а находится она на 12-м этаже здания на месте бывшей гостиницы «Москва». По словам Навального, недвижимость принадлежит руководителю «Ростеха», которого глава ФБК упорно называет «чиновником». Отметим, главы госкорпораций чиновниками не являются.

В декларации супруги Чемезова — Екатерины Игнатовой — квартира «очень хитро внесена» как два нежилых помещения площадью 723,2 и 711,2 квадратных метров, настаивают в ФБК.

Навальный признался, что всегда полагал, что внутри здания на Охотном ряду находится отель международной сети гостиниц и магазины, однако «наиболее шикарные площади этого здания принадлежат не отелю, а богатейшим людям России и мира».

Супруга Чемезова — бизнесвумен Екатерина Игнатова — возглавила созданную в 2004 году компанию «Кате». Фирма специализируется на автоматических коробках передач. Навальный настаивает, что бизнес Игнатовой был убыточным. При этом «Кате» получила заказ на разработку коробки передач в рамках проекта «Кортеж» (создание российского автомобиля для нужд первых лиц государства). На эти цели компания получила миллиард рублей. Кроме того, Игнатова была награждена орденом за заслуги перед Отечеством.

«Ростех» и Сергей Чемезов пока никак не прокомментировали озвученную ФБК информацию.