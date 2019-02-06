Следственный комитет по Петербургу: Обращение отца погибшего под глыбой льда студента рассмотрим. Но по закону экспертиза - обязательна

В Следственном комитете по Петербургу получили письменную просьбу Акабека Очилова оставить тело погибшего под глыбой льда сына нетронутым, но уже возбуждённое уголовное дело едва ли позволит уступить исламским традициям и отказаться от процедуры.

Как сообщили «Фонтанке» в СК 6 февраля, письмо Очилова не осталось без внимания и будет рассмотрено. В ведомстве продолжают разбираться в случившемся и пока не дают однозначного ответа, возможно ли не проводить вскрытие по желанию ближайших родственников, если смерть молодого человека легла в основу уголовного дела.

Акабек Очилов готов простить тех, кто не проследил за уборкой крыши здания химико-фармацевтического университета на Аптекарском проспекте. В интервью «Фонтанке» он рассказал, что не видит необходимости в расследовании и не хочет, чтобы кого-либо наказывали. Неясностей в смерти 23-летнего Бабурбека его отец не видит: камеры показали, что сын погиб после того, как сорвавшийся с крыши лед попал в голову студента-пятикурсника. Выяснять причину не нужно, а вскрытие противоречит традициям ислама, говорит Очилов.

Однако практика и законодательство диктуют обратное. Так, в 196-й статье УПК сказано, что судебная экспертиза (и вскрытие) обязательно, если необходимо установить причину смерти или характер и степень вреда, причинённого здоровью.

23-летний пятикурсник Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб днем 5 февраля на Аптекарском проспекте, когда на него и его однокурсника упала глыба льда с крыши. Его товарищ оказался в больнице. После случившегося прокуратура решила проверить крыши всех федеральных учреждений на Петроградской стороне. Инспекцию пообещали и в Смольном. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.