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Устранять зловоние от этилмеркаптана в Лигово будут 10 дней. Цистерна все еще в Петербурге
На месте обнаружения емкости из-под этилмеркаптана, вонь от которой задела накануне как минимум четыре района города, 6 февраля продолжаются работы по нейтрализации пролива вещества при помощи концентрированного щелочного раствора. Работы по устранению запаха будут проводиться ежедневно не менее 7 – 10 суток.
Как сообщает комитет по природопользованию, ёмкость вывезена с места разлива на спецплощадку ГУП «Экострой» на Волхонке. «Была произведена герметизация ёмкости, взвешивание массы вещества (1,7 тонны) и осуществлена подготовка для дальнейшей транспортировки в специализированную организацию для утилизации», – добавляет ведомство. Конкретный полигон пока не называется; появившуюся ранее информацию о том, что цистерну повезут в Новгородскую область, в комитете не подтвердили.
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Справка:
Напомним, жалобы на неприятный запах накануне поступали от жителей Красносельского, Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Первыми неладное заметили в Лигово — в этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. Позже запах пошел на север. Затем на проспекте Народного Ополчения была обнаружена ёмкость, которая содержала этилмеркаптан. Это вещество, которое придаёт сжиженному газу характерный запах (одорант). Возбуждено дело об административном правонарушении.
Этилмеркаптан особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится ко второму классу опасности. В больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Также он поражает почки и печень.