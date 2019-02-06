Устранять зловоние от этилмеркаптана в Лигово будут 10 дней. Цистерна все еще в Петербурге

На месте обнаружения емкости из-под этилмеркаптана, вонь от которой задела накануне как минимум четыре района города, 6 февраля продолжаются работы по нейтрализации пролива вещества при помощи концентрированного щелочного раствора. Работы по устранению запаха будут проводиться ежедневно не менее 7 – 10 суток.

Как сообщает комитет по природопользованию, ёмкость вывезена с места разлива на спецплощадку ГУП «Экострой» на Волхонке. «Была произведена герметизация ёмкости, взвешивание массы вещества (1,7 тонны) и осуществлена подготовка для дальнейшей транспортировки в специализированную организацию для утилизации», – добавляет ведомство. Конкретный полигон пока не называется; появившуюся ранее информацию о том, что цистерну повезут в Новгородскую область, в комитете не подтвердили.