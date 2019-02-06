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06.02.2019 17:50
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От непогоды страдают не только люди. Снегопад оставил балтийских нерп без домиков

Искусственные снежные насыпи, которые на льду Финского залива начали строить для тюленей в конце января, оказались непригодны для жизни. Об этом 6 февраля рассказали активисты Фонда друзей балтийской нерпы.

Продолжающийся снегопад сказался на состоянии льда в том месте, которое выбрали для создания сугробов для размножения нерп. Большое количество снега «притапливает» лед, на поверхность которого выступает вода. Искусственные сугробы подтапливает, и они становятся непригодными для обитания. 

 

«В реальности слой снега на льду в интересующих нас местах не больше 10 – 20 см, а нерпам нужно около метра», – рассказала «Фонтанке» представитель фонда Елена Андриевская. По ее словам, свои коррективы может внести также переменчивая погода.  

В 2019-м строить новые убежища уже не будут, так как они нужны к середине февраля. Оставшееся время посвятят разведке мест, которые можно будет использовать в следующем году. Кроме того, активисты попытаются также придумать новые укрытия для  репродуктивного логова редких животных. «Придется нерпам искать самим [убежища]. Исход сезона размножения и выкармливания пока непонятен», – отметила Андриевская.

При этом в Финляндии проект снежных домов для нерпы  реализуется, так как более прочный лед озера Сайма не создает столь непредсказуемых ситуаций, как в России. В Суоми, согласно статистике, до 90% сайменской нерпы размножается в искусственных сугробах.

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