Съемки фильма Михалкова заставили «покраснеть» Гороховую улицу. В Смольном проверяют законность перекрытия

Водителям в центре Петербурга пришлось ждать, пока работают киношники. Съемки фильма «Серебряные коньки» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова собрали пробку на Гороховой улице, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Ближе к вечеру 6 февраля движение транспорта на Гороховой улице оказалось затруднено – на набережной реки Мойки и Красном мосту снимали фильм «Серебряные коньки». На фото видно, что для съемок сотрудники ДПС временно перекрывали движение по Гороховой. К пяти часам вечера пробка в сторону Адмиралтейского проспекта стояла от набережной Фонтанки, и сейчас, по информации «Яндекс.Пробок», движение от канала Грибоедова к Мойке все еще плотное.

В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры «Фонтанке» сообщили, что распоряжения об ограничении движения 6 февраля для съемок фильма не было и ведомство начало проверку по факту незаконного перекрытия.