Винтовки все-таки доехали до российских биатлонистов. За день до старта соревнований

Проблема с отсутствием винтовок у российских биатлонистов на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе решена. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на интервью вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Чепикова ТАСС, оружие добралось до отечественных спортсменов в среду, 6 февраля. При этом сами соревнования начнутся завтра, 7 февраля.

Напомним, проблема с винтовками возникла из-за того, что сотрудникам СБР не удалось вовремя оформить разрешение на ввоз оружия на территорию США. По словам главы союза Владимира Драчева, виноваты в этом, естественно, американские партнеры.

Седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. С 7 по 11 февраля соревнования примет Кэнмор (Канада), а с 14 по 18 февраля — Солт-Лейк-Сити (США).