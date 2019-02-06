В редакцию «Эха Москвы в Пскове» пришли с обысками. Силовики изучают оборудование радиостанции

Следователи пришли с обыском в редакцию «Эха Москвы» во Пскове. Об этом 6 февраля сообщает федеральная редакция со ссылкой на редактора Максима Костикова.

«Чуть ранее следственные действия начались в квартире журналиста псковской редакции радиостанции Светланы Прокопьевой. По словам Костикова, против нее возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Это связано с публикацией в издании «Псковская лента новостей» ее статьи, посвященной теракту возле здания архангельского отделения ФСБ», — говорится в сообщении.

Силовики осматривают рабочую студию радиостанции, следователи потребовали изъять файлы с компьютеров звукорежиссера.

Адвокат Татьяна Мартынова сообщила «Псковской губернии», что Светлану Прокопьеву увезут на допрос, позже должно быть принято решение о мере пресечения.

В декабре 2018 года Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» за «оправдание терроризма». Недовольство ведомства вызвала передача «Минутка просветления» с участием Светланы Прокопьевой. В эфире обсуждался теракт в здании ФСБ в Архангельске.