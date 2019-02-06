Жилком посмотрел, как показательно убирают дворы и крыши в Адмиралтейском районе

Михаил Огнев/

«Фонтанка» посмотрела, как выглядит пресс-тур, связанный с ходом работ по устранению последствий снегопада и уборке внутридворовых территорий в Адмиралтейском районе. Техника и дворники усиленно вычищали два двора на Обводном.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», представители жилищного комитета проинспектировали 6 февраля уборку двух дворов на Обводном канале — у домов № 151 и 157-159. В первом случае снег, убранный в кучу после очистки кровли, экскаватор перегружал в тонар, припаркованный на набережной, во втором — происходило непосредственно сбивание сосулек. Кроме того, привлекли эвакуатор для того, чтобы переставить запаркованную машину: на то место, где она стояла изначально, впоследствии упал элемент водосточной трубы.

Ранее вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что при действующих тарифах средств на очистку внутриквартальных территорий и кровель не хватает. Врио губернатора Александр Беглов нашел корень проблемы в недавней истории — а именно в бесснежных зимах. О проблемах уборки дворов говорили участники круглого стола, организованного «Фонтанкой».