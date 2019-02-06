Жилком посмотрел, как показательно убирают дворы и крыши в Адмиралтейском районе
Михаил Огнев/
«Фонтанка» посмотрела, как выглядит пресс-тур, связанный с ходом работ по устранению последствий снегопада и уборке внутридворовых территорий в Адмиралтейском районе. Техника и дворники усиленно вычищали два двора на Обводном.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», представители жилищного комитета проинспектировали 6 февраля уборку двух дворов на Обводном канале — у домов № 151 и 157-159. В первом случае снег, убранный в кучу после очистки кровли, экскаватор перегружал в тонар, припаркованный на набережной, во втором — происходило непосредственно сбивание сосулек. Кроме того, привлекли эвакуатор для того, чтобы переставить запаркованную машину: на то место, где она стояла изначально, впоследствии упал элемент водосточной трубы.
Ранее вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что при действующих тарифах средств на очистку внутриквартальных территорий и кровель не хватает. Врио губернатора Александр Беглов нашел корень проблемы в недавней истории — а именно в бесснежных зимах. О проблемах уборки дворов говорили участники круглого стола, организованного «Фонтанкой».
Справка:
Накануне глыба льда упала с крыши дома № 6 по Аптекарскому проспекту, в результате погиб 23-летний студент Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов. Здание находится на балансе вуза. После этого прокуратура Петербурга решила проверить все крыши федеральных учреждений на Петроградской стороне, а Смольный — проинспектировать вообще все ведомственные здания и федеральные учреждения. Отец погибшего в интервью «Фонтанке» заявил, что прощает виновных в смерти сына.
Это не первый серьезный случай, связанный с падением сосулек, хотя до других трагедий этой зимой больше не доходило. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. На Васильевском острове упавшая глыба пробила голову 70-летнему кинооператору на пенсии.