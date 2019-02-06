Легализовавшие 117 мигрантов в Петербурге сотрудники МВД получили условные сроки

Куйбышевский районный суд Петербурга признал сотрудников Управления по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД в Центральном районе виновными в организации незаконного пребывания 117 мигрантов. Преступления были совершены в период с 2016 по 2017 год. О вынесении приговора 6 февраля сообщили в горпрокуратуре.

В числе тех, кто оказывал покровительство незаконным мигрантам, – начальник отдела Галина Сливчак и ее заместитель Нина Шопперт, а также двое ведущих специалистов-экспертов отдела и другие лица (всего семь человек). За свои услуги от нелегалов они получили 500 тыс. рублей. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 2 до 4 лет условно и штрафов в размере от 100 до 150 тыс. рублей.

Суд установил, что сотрудники УВМ изготавливали поддельные документы, подтверждающие право иностранца на временное пребывание в России. «Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с внесенными в них ложными сведениями вносились участниками совершения преступлений в базу данных МВД России. Таким образом, за денежное вознаграждение подсудимые незаконно поставили на миграционный учет 117 иностранных граждан», – говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В объединенной пресс-службе судов города добавили, что каждый комплект поддельных документов стоил от 6000 рублей. В преступной схеме использовали липовые договоры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, при этом иностранцы студентами вуза не являлись.