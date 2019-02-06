«Все расслабились, навыки потеряли». Беглов нашел причины плохой уборки крыш в зимах времен Полтавченко

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов объяснил низкое качество уборки города от снега бесснежными зимами прошлых лет. Рабочие якобы разучились очищать кровли. Заявление врио главы Северной столицы 6 февраля цитирует «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».

«Как городские службы, так и городские структуры оказались ни материально, ни психологически не готовы. Все расслабились, навыки потеряли, разучились чистить крыши от снега и наледи», – заявил Беглов.

Напомним, накануне глыба льда упала с крыши дома № 6 по Аптекарскому проспекту, в результате погиб 23-летний студент Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов. Здание находится на балансе вуза. После этого прокуратура Петербурга решила проверить все крыши федеральных учреждений на Петроградской стороне, а Смольный — проинспектировать вообще все ведомственные здания и федеральные учреждения. Отец погибшего в интервью «Фонтанке» заявил, что прощает виновных в смерти сына.

Это не первый серьезный случай, связанный с падением сосулек, хотя до других трагедий этой зимой пока не доходило. 1 февраля в больницу в тяжелом состоянии доставили девушку, кусок льда пробил ей голову и сломал теменную кость. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне после удара сосульки по голове гражданка Вьетнама получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 30 января от падения снега пострадал десятилетний мальчик, врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы. На Васильевском острове упавшая глыба пробила голову 70-летнему кинооператору на пенсии.