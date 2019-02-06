Таможенник по кличке Оберлауф Анхель нашёл на границе 40 тысяч контрабандных сигарет

В пункте пропуска «Торфяновка» табачным контрабандистам помешал провезти товар через границу четвероногий таможенник. Служебный пёс по кличке Оберлауф Анхель указал на два автомобиля – Renault Duster и Ford Mondeо.

Как сообщили 6 февраля в Выборгской таможне, водители-россияне хотели вывезти из России в Финляндию груз без декларации, спрятав сигареты в полости транспортных средств. С помощью «рентгена» таможенники обнаружили 2086 пачек общим весом более 51 кг.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. За сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников полагается штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров (с их конфискацией или без таковой) и конфискация товаров и (или) транспортных средств.

Выборгская таможня напомнила, что действие таможенного законодательства распространяется не только на ввозимые, но и на вывозимые товары. К ним относятся алкогольные напитки и пиво общим объемом, превышающим 5 литров, табачные изделия в количестве более 200 сигарет.