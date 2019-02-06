Снегоуборщики, эвакуаторы, самосвалы — все смешалось. Уборочная техника создала пробку в центре Петербурга

Столпотворение уборочной техники собрало пробку в Центральном районе Петербурга. Автомобилисты пробираются через спецмашины со скоростью 3 км/ч.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, днем 6 февраля на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка собралась пробка из спецтехники, которая эвакуирует припаркованные машины и убирает снег. Тракторы, самосвалы со снегом и эвакутор буквально забили перекресток.

По данным «Яндекс.Пробок», улица Черняховского в сторону Обводного и Транспортный переулок к Лиговскому проспекту стоят полностью, скорость движения транспортного потока — 3 – 5 км/ч.

С понедельника, 4 февраля, в Петербурге действует особый регламент уборки. А с 6 февраля для расчистки улиц от снега в городе начали активно эвакуировать автомобили. Машины нарушителей ПДД увозят на штрафстоянки, а остальные переставляют на другие улицы. Начали массовую зачистку как раз с Центрального района.

В ночь на 7 февраля для работы уборочной техники в центре перекроют движение по четырем улицам: Захарьевской, Фурштатской, Чайковского и Таврической. Водителей просят до вечера освободить их от припаркованных машин.