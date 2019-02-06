Корреспонденту «Эха» снова не нашлось места в парламенте. Главред издания уверен, что спикер ЗакСа нарушил закон

В петербургский парламент 6 февраля снова не пустили корреспондента «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова. Как пояснил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, журналист сбежал от армии.

«Это тот самый Кагермазов, который сбежал от альтернативной службы? Уважаемые журналисты, вот о чем надо писать! Как можно так бояться армии? И не просто бояться, а отказаться выполнять свой воинский долг? Разве это достойно настоящего мужчины? Как после этого девушки будут относиться, если откосил от армии, сбежал за границу?» – ответил Макаров на вопрос о том, почему в пресс-службе не дали аккредитацию Кагермазову, заявив, что все места заняты.

В ответ главный редактор «Эха Москвы в Петербурге» Виталий Дымарский заявил, что спикер нарушил закон.

«Это уже рецидив. В неформальных беседах депутаты Законодательного собрания и сотрудники аппарата признают, что истинной причиной отказа является фигура журналиста, неугодного спикеру городского парламента. Собственно, в этом фактически признался и сам господин Макаров. Понимают ли в органе законодательной власти, что тем самым нарушается множество статей и положений Конституции и законов Российской Федерации?» – говорится в заявлении, опубликованном 6 февраля на сайте петербургского Союза журналистов.

«Понимают ли в руководстве партии «Единая Россия», что на пост главы местного петербургского отделения избран человек, который, не стесняясь, нарушает российские законы, ссылаясь на личные пристрастия? В то же время уверен, что это хорошо понимают горожане, которых отстраняют от информации о работе избранного ими Законодательного собрания», – заключил глава радиостанции.

Ранее главный редактор федерального «Эха» Алексей Венедиктов обратился в прокуратуру в связи с избирательным подходом к аккредитации главы петербургского парламента.

Отметим, что в петербургский ЗакС корреспондента «Эха Москвы» Сергея Кагермазова не пустили и 31 января. Спикер петербургского парламента также объяснил это тем, что он не служил в армии.