Петербургского лендлорда Березина навестила полиция. Следствие ищет его компаньона

Обыски по делу о незаконном выводе за границу больше 20 млн долларов проходят в Петербурге 6 февраля. Полиция работает в том числе и в офисе крупной инвестиционной компании «Евроинвест», но следствие Андрей Березин привлёк, скорее, масштабом своего бизнеса.

Как сообщает 47 news, следственные мероприятия в «Евроинвесте» на Мытнинской набережной начались около двух часов дня. В это же время предположительно люди в форме прервали работу крупного дистрибьютора офисной техники «Компания Комплит» на Яхтенной улице. По версии следствия, ещё в 2010 году эта компания закупила у немецкой фирмы серверы Hewlett-Packard, перечислила 15 млн долларов, но товар не получила. Предполагается, что под видом сделки деньги вывели за рубеж. Через пять лет в Россию не вернулись еще 8,5 млн долларов по 100-миллионной сделке «Компании Комплит» с Hewlett-Packard.

В декабре прошлого года Балтийская таможня возбудила дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере). Расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Деятельность «Евроинвеста» интереса для полицейских не представляет, визит связан с компаньоном Березина по сторонней фирме. Как пишет 47 news, девелопер — один из шести акционеров ООО «Аудит-Эксперт», также небольшой долей владеет Василий Павлов. Он, по данным следствия, работал управляющим в немецкой фирме, которая должна была предоставить «Компании Комплит» серверы за 15 млн долларов.

Не исключено, что Березина из всех акционеров следствие выделило из-за масштаба фигуры бизнесмена. «Деловой Петербург» оценивает его состояние в 9,15 млрд рублей. Его «Евроинвест» является одним из крупнейших лендлордов города и области.