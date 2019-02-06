Пьяный петербуржец упал на сувенирный меч. Оружие оставило смертельный порез в 130 см

Петербуржец во время нетрезвых посиделок вызвал на дуэль приятеля. Атаковать не стал, но оппонента подвело чувство равновесия. Оружие, хоть и сувенирное, проткнуло сердце и оставило след практически во всё тело.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города 6 февраля, Александра Селезнева признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Решение вынес Пушкинский районный суд.

В ходе процесса установлено, что 16 сентября 2018 года Селезнёв вместе с другом коротали время за бутылкой алкоголя в квартире на Образцовой улице. Подсудимый взял в правую руку сувенирный меч и направил его в сторону приятеля. Компаньон не удержался на ногах и упал в сторону оружия. Клинок вошёл в тело, проткнул сердце. След от оружия шёл от грудной клетки до стоп. Длина раны составила 130 сантиметров.

Селезнева судили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с аналогичным испытательным сроком. Удовлетворён и гражданский иск, мужчина должен будет отдать более 211 тысяч рублей за материальный ущерб и 500 тысяч рублей — за моральный вред.