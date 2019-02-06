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Строительство
Публикуется на правах рекламы
07.02.2019 10:30
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Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

Волшебные скидки от ГК «Лидер Групп»

OOO "Лидер Групп"

Весь февраль действует беспрецедентная акция: скидки до 25% на новые квартиры*. 

В акции участвуют жилые комплексы:

ЖК VITAMIN – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

ЖК YOGA 2 – это вторая из четырёх очередей строящегося жилого комплекса комфорт-класса, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Комендантский пр-т, 57, к. 1, неподалеку от станции метро «Комендантский проспект». 

ЖК YOGA 3 – это вторая из четырёх очередей строящегося жилого комплекса комфорт-класса, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Комендантский пр-т, 59, к. 1, неподалеку от станции метро «Комендантский проспект» 

ЖК «Богатырь 3» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Полевая Сабировская ул., 45, неподалеку от станций метро «Пионерская» и «Старая деревня». 

AEROCITY – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от станций метро «Звездная» и «Купчино».

ЖК «Магеллан» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией на намывных территориях Васильевского острова, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

ЖК «Колумб» – это строящийся комплекс класса «комфорт+», возводимый компанией на намывных территориях Васильевского острова, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

ЖК «Нахимов» – это строящийся комплекс бизнес-класса, возводимый компанией на намывных территориях Васильевского острова, неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

ЖК LENINGRAD – это строящийся комплекс бизнес-класса, возводимый компанией в Выборгском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Тореза пр-т, 118, в шаговой доступности от станций метро «Удельная» и «Озерки».

Наши чуткие менеджеры с удовольствием помогут вам выбрать квартиру именно вашей мечты.

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru 

Официальная группа «Вконтакте»

Instagram lidgroup_spb

*Сроки акции: с 01.02.2019 по 28.02.2019 г. Организатор акции: OOO "Лидер Групп", ИНН 7842350200, юр. адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ). 

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК  «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

 

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