Квартиру на Песочной набережной с видео обысков по делу Арашукова продают за 99 млн

Чуть больше 250 квадратных метров элитного жилья в Петроградском районе Петербурга выставлено на продажу в конце января этого года. Интерьеры засветились на оперативной съемке обысков по делу Арашуковых.

Продажей квартиры на последнем этаже дома № 12 по Песочной набережной занимается компания Engel & Völkers, однако найти объявления можно и на других сайтах. Так, портал EMLS сообщает, что продавать элитную недвижимость начали 26 января 2019 года. Квартира выставлена риелторами за 99 млн рублей.

скриншот объявления о продаже

Есть и более ранние свидетельства попытки избавиться от 260 квадратных метров с «панорамными видами, кухней с камином, четырьмя спальнями, тремя ванными, просторной террасой» и прочими удобствами. Сотрудники Standard Development сняли жилплощадь на видео и пытались ее продать еще весной 2018 года.

Тот же «эксклюзивный и утонченный дизайн» 31 января этого года появился на YouTube-канале Следственного комитета. Видео под названием «Обыски по делу сенатора Арашукова» начинается с восхождения сотрудников Следкома по примечательной белой винтовой лестнице. Узнаваема и картина с деревом на стене справа, она там висит как минимум с апреля прошлого года.

30 января, как ранее писала «Фонтанка», именно в Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

По информации «Фонтанки», в доме, который был сдан еще в 2005 году, есть четыре квартиры с подходящей под описание из объявления о продаже площадью. Ни одна из них, по данным Росреестра, не принадлежит сенатору, его отцу или членам их семьи.

К настоящему времени члену Совфеда Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». По делу также проходят отец Рауль Арашуков, ему вменяют хищение газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей. Кроме сенатора и его отца арестованы Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов, они подозреваются в совершении мошенничества и создании и участии в преступном сообществе. Ранее в розыск были объявлены и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.