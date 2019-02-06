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06.02.2019 16:08
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Квартиру на Песочной набережной с видео обысков по делу Арашукова продают за 99 млн

Чуть больше 250 квадратных метров элитного жилья в Петроградском районе Петербурга выставлено на продажу в конце января этого года. Интерьеры засветились на оперативной съемке обысков по делу Арашуковых. 

Продажей квартиры на последнем этаже дома № 12 по Песочной набережной занимается компания Engel & Völkers, однако найти объявления можно и на других сайтах. Так, портал EMLS сообщает, что продавать элитную недвижимость начали 26 января 2019 года. Квартира выставлена риелторами за 99 млн рублей. 

скриншот объявления о продаже
скриншот объявления о продаже

Есть и более ранние свидетельства попытки избавиться от 260 квадратных метров с «панорамными видами, кухней с камином, четырьмя спальнями, тремя ванными, просторной террасой» и прочими удобствами. Сотрудники Standard Development сняли жилплощадь на видео и пытались ее продать еще весной 2018 года. 

Тот же «эксклюзивный и утонченный дизайн» 31 января этого года появился на YouTube-канале Следственного комитета. Видео под названием «Обыски по делу сенатора Арашукова» начинается с восхождения сотрудников Следкома по примечательной белой винтовой лестнице. Узнаваема и картина с деревом на стене справа, она там висит как минимум с апреля прошлого года. 

30 января, как ранее писала «Фонтанка», именно в Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. 

По информации «Фонтанки», в доме, который был сдан еще в 2005 году, есть четыре квартиры с подходящей под описание из объявления о продаже площадью. Ни одна из них, по данным Росреестра, не принадлежит сенатору, его отцу или членам их семьи. 

К настоящему времени члену Совфеда Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля», «Убийство». По делу также проходят отец Рауль Арашуков, ему вменяют хищение газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей. Кроме сенатора и его отца арестованы Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов, они подозреваются в совершении мошенничества и создании и участии в преступном сообществе. Ранее в розыск были объявлены и. о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова. 

Справка:

По версии следствия, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков (ранее работал в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ОАО «Ставрополькрайгаз») в течение 17 лет выстраивал теневую газовую империю, назначая своих родственников и знакомых на различные должности в структурах ТЭК Северного Кавказа. Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку предприятиям газовой отрасли большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ продажей компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ущерб оценивается почти в 30 млрд рублей, СК не надеется его возместить. Рауль Арашуков не признал вину в организации преступного сообщества и хищениях, назвав информацию следствия новой для него.

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