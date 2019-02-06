Финны готовы помочь разгрести мусор Петербурга

Финны надеются, что «мусорная» реформа откроет им двери на российский рынок. Строить заводы по переработке готовы единицы - вместо этого компании предлагают свои технологии, не переставая твердить: отходы нужно разделять.

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Соседняя Финляндия, которая стоит на передовой Европы по показателям утилизации отходов, готова делиться опытом и продавать технологии для каждого этапа, начиная со сбора и заканчивая переработкой. Делегация из 20 компаний приехала в Россию 4 – 5 февраля на переговоры с администрациями Ленобласти, Санкт-Петербурга и Москвы в надежде на контракты с региональными мусорными операторами.

«Есть целый ряд компаний, которые готовы инвестировать в переработку. Они хотят попасть в экотехнопарк, который планируется создать в Ленобласти», – обозначил цель делегации в Петербурге старший советник Business FInland Павел Чешев.

В Финляндии лишь 1% муниципальных бытовых отходов попадает на полигоны. Большая часть мусора (60%) используется для производства энергии, ещё 39% идут в переработку для повторного использования. Благодаря депозитной системе, когда стоимость тары включена в цену товара и возврат легко получить через автомат в супермаркете, 95% банок из-под пива получают вторую жизнь. Пользователям не нужно платить за утилизацию электроники – за это отвечают производители. Действует простой принцип: чем больше ты сдаёшь в точках раздельного сбора, тем меньше платишь за вывоз ТБО.

«Нам нужно больше мусора»

Расширять производство в России намерен, в частности, финский производитель упаковочной ленты Specta – он делает из российского мусора продукт, который идёт на экспорт в 50 стран мира, включая в Мексику, Эфиопию и Южную Америку. Один из самых крупных переработчиков ПЭТ-пластика в России превращает использованные бутылки со всей страны и даже из Казахстана в сырьё на собственной площадке в Гатчине, а завершается цикл на заводе в Костроме, где из получившейся фракции в виде хлопьев производят промышленную упаковочную ленту.

За 25 лет работы в России компания сумела полностью заместить импорт, на данный момент объём накопленных инвестиций составляет более 30 млн, и теперь, как рассказал «Фонтанке» исполнительный директор Specta Group Эрик Хелин, подыскивает в Ленобласти новую, более крупную производственную площадку вместо гатчинской. Точный объём вложений в завод пока не подсчитан. «Мы рассматриваем совместные проекты с региональными операторами и хотим стимулировать спрос, чтобы хотя бы 40% бутылок шло в переработку. Наша задача – увеличивать производство упаковочной ленты, но для этого нам надо больше сырья, причём чистого», – отмечает Хелин.

По его словам, в России производится 600 тысяч тонн ПЭТ-пластика, из них перерабатывается 20%, в Санкт-Петербурге и Москве – чуть больше. Из них на долю Specta приходится 11% (примерно полтора миллиона бутылок в год). В Санкт-Петербурге и Ленобласти собирают 21 тыс. тонн бутылок, из них треть перерабатывает финская компания.

Цены на ПЭТ-бутылки, по словам президента Specta, в этом году увеличились на 50%, потому что есть спрос. Вместе с тем не увеличивался сбор, поскольку после появления в 2018 году региональных операторов исчезли старые игроки.

«Мы готовы увеличить переработку в три раза. Есть и конкуренты, однако успех зависит от того, как будет развиваться раздельный сбор. Надо уходить в глубокую переработку», – уверен Хелин.

На развитие раздельного сбора в России надеется и производитель заглубленных контейнеров Molok. Финскую разработку уже взяли на вооружение и российские производители вроде Ecobin.

«В Татарстане заинтересовались цифровыми контейнерами, которые открываются с помощью специального электронного ключа, но при этом они хотят в наши подземные баки интегрировать свой софт. Сейчас мы с ними организуем группу, чтобы выяснить, какие есть варианты, – рассказал «Фонтанке» менеджер по региональному экспорту Molok Дамир Буданец. – Когда будет на законодательном уровне установлена возможность установки заглубленных контейнеров и будет принято принципиальное решение властей региона об их применении, мы готовы локализовать производство».

Компания экспортирует контейнеры Molok в Россию с 2008 года, но объём небольшой – около 3000 единиц. Сейчас поставки идут для спортивных комплексов, некоторых жилых комплексов и коттеджных посёлков.

«Мы готовы производить контейнеры в Петербурге, если поступит заказ от комитета по благоустройству, потому что процесс ротационного формования довольно простой, и его можно организовать на существующем заводе», – говорит Буданец.

«Мусор – это топливо»

О важности чистых отходов говорят и компании, которые поставляют технологии для переработки и мусоросжигания. Насколько они будут эффективны – зависит от того, как будет развиваться и соблюдаться законодательство по обращению с отходами в России и сколько денег готовы будут потратить региональные операторы.

В Финляндии мусороперерабатывающие комплексы обеспечивают теплом и электроэнергией целые небольшие города. В каждом муниципалитете могут быть разные подходы. Где-то используется технология газификации, где-то – применения органики и сбраживания биогаза, где-то технология производства топлива и сжигания в котельных с генерацией энергии. Образцом экологичного обращения с отходами является Лахти, где благодаря муниципальному регулированию ТСЖ многоквартирных домов обязаны иметь аж семь видов мусорных контейнеров: для биологических, энергосодержащих, смешанных отходов, бумаги, картона, металла и стекла.

В Петербурге же пока только 2% контейнерных площадок, где есть раздельный сбор.

В России тоже необходимо задействовать принцип Waste-to-energy, уверены финны. В наших условиях, когда мусор не сортируется на этапе сбора, самым технологичным и доступным решением компания SET Cleantech видит процесс глубокой автоматической сортировки, в результате которой производится чистое топливо по ГОСТу РФ – так называемое твердое восстановленное топливо (SRF – solid recovered fuel), которое может использоваться для генерации энергии в обычных городских котельных. Мощные механические «челюсти» измельчают мусор до размеров визитной карточки, после чего он проходит несколько стадий сепарации: металл извлекают с помощью магнита, также отсеиваются негорючие и вредные фракции, в том числе хлоросодержащие. Затем SRF отправляют в котел с технологией «кипящего слоя», которая позволяет следить за температурой и процессом сжигания. Именно в таком котле в Санкт-Петербурге обрабатывается ил с очистных станций. Газоочистка осаждает золу и вредные выбросы.

«Люди очень часто путают мусоросжигание и использование чистого топлива, – говорит директор региональных рынков SET Cleantech Йоуни Суомалайнен. – Когда мы говорим о мусоросжигании, мы подразумеваем, что в топку отправляется абсолютно всё: и батарейка, и лампочка, и хлоросодержащие материалы, и металл. Проблема этого решения в том, что в итоге остаётся 30 – 35% токсичных шлаков, и очистка дымовых газов является проблематичной, она стоит больших денег. КПД таких котельных низкий. Совершенно другая картина складывается при использовании чистого топлива, из которого извлечены опасные составляющие».

Компания SET Cleantech локализована совместным предприятием по производству котельного оборудования в Ленобласти в 30 км от Санкт-Петербурга, с проектными мощностями в Петербурге и сборочными линии для экологической сортировки топлива. Она выступает поставщиком технологий, но не является оператором заводов.

«Я полагаю, что с введением в действие мусорной реформы в России и образованием публичной правовой компании «Российский экологический оператор» этот рынок станет более прозрачным, более лёгким в освоении. Безусловно, это непростой рынок, очень объёмный, трудный для убеждения в преимуществе использования той или иной технологии», – говорит Ростислав Баскаков, директор по продажам и развитию бизнеса SET Cleantech. По его словам, компания на протяжении нескольких месяцев ведёт «качественный диалог» о глубокой сортировке и производстве энергии с Ленинградской областью и с комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

«Мы настаиваем на том, что мусор – это топливо. Топливо, которое производится из мусора в результате глубокой автоматической сортировки, является чистым, безопасным и на 80 – 90% состоит из биологической массы. Я это сообщение адресую общественникам, которые против любого процесса, который содержит слова "сжигание", "котельная", "термическая обработка"», – подчёркивает Баскаков.

В день Петербург производит около 30 тысяч тонн отходов. Вблизи города есть 9 мусорных площадок, куда в теории можно было бы свозить мусор, но их мощности давно на грани. Ситуация с вывозом отходов обострилась после закрытия полигона «Новоселки». Предполагалось, что вокруг закрытой площадки могут появиться сразу три мусороперерабатывающих завода: «Анабасис», ООО «Автопарк 6 «Спецтранс» и греческой Aktor. Однако актуальность сохранил только иностранный проект, который несколько лет был заморожен, но в 2018 году Смольный вернулся к его обсуждению.

Однако более высокотехнологичное производство требует бо́льших расходов. По оценкам представителя SET Cleantech, мусороперерабатывающий завод замкнутого цикла, способный переработать 100 тыс. тонн ТБО, требует инвестиций в пределах 3,5 млрд рублей. Стоимость сортировочной линии зависит от того, какие фракции нужно будет отсортировывать. Самый простой вариант – от 2 до 3 млн евро.

«Я бы не хотел говорить, что у нас конкуренция с существующими технологиями в России. Это ручные сортировочные комплексы, представляющие из себя транспортёры с кабинами, в которых работники в ручном режиме отбирают ценные фракции. Есть российские производители линий в полуавтоматическом режиме, но я бы сказал, что мы конкурируем в ценовом вопросе, – рассуждает директор SET Cleantech. – Но вопрос в том, какой продукт дальше выходит. После ручной сортировки отсортировывается максимум 10%. Тот или иной региональный оператор обозначил, что сортировка произошла, всё остальное поехало на полигон».

Ранее предполагалось, что уже с 2019 года в Петербурге заработает единый региональный оператор по обращению с бытовыми отходами. При этом предельный тариф за услуги по вывозу в северной части города должен был составить 4405,90 рубля за тонну, а в южной — 4414,52 рубля за тонну. При пересчете на душу населения получается 140,14 и 140,41 рубля в месяц соответственно. В конце 2017 года комитет по благоустройству объявил соответствующий конкурс по двум лотам общей стоимостью в 80 млрд рублей, в обоих выиграло МПБО-2. Однако «Автопарк №1 "Спецтранс"» оспорил результаты по южной части и, пройдя три судебные инстанции, сумел отменить результаты конкурса. На фоне этого, а также низких темпов заключения договоров даже в северной половине, Госдума приняла закон, который позволяет Петербургу сдвинуть начало работы оператора на три года. Пока в городе объявлен мораторий на один год и действует прежняя система договоров между образователями отходов и перевозчиками мусора.

Жечь с умом

Поставщик технологий Valmet, которий 25 лет работает в России и чьи котлы для сжигания мусора пристроены к существующим ЦБК, в своей отрасли занимает половину рынка, но теперь намерен расширить свою деятельность в РФ и на сферу обращения с коммунальными отходами — такой опыт у компании есть в Северной Америке и Европе.

Энергетический бизнес Valmet включает производство, установку и комплексное обслуживание твердотопливных котлов, газификаторов, генераторных станций, пиролизных установок, а также оборудования для защиты окружающей среды. Газификатор Valmet, работающий на SRF, мощностью 160 МВт, в частности, установлен на мусороперерабатывающем заводе в Лахти. Город, к слову, претендует на звание зелёной столицы Европы.

Самым экономичным вариантом для Петербурга в Valmet называют установку газификаторов к уже существующим мощностям распределительной компании, которые будут производить газ из твёрдого восстановленного топлива SRF.

«Я уже год веду переговоры с «Газпромом» о демонстрационном проекте в Санкт-Петербурге, – рассказывает менеджер по проектам и продажам Кари Купиайнен. – Началось всё с котлов с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС, SFB), которые позволяют сжигать отходы вместе с органикой и дают гораздо больший объём тепла и электричества. У вас много существующих котельных, к которым можно добавить газификатор, что гораздо дешевле самостоятельных новых установок полного цикла и увеличивает эффективность при производстве электроэнергии».

По приблизительным оценкам Купиайнена, мусоросжигательная станция мощностью 100 тыс. тонн стоит примерно 40 млн евро. Он отмечает, что капитальные расходы на площадку, где «всё идёт в один котёл», практически сопоставимы с той, где сжигается разделенный мусор, но в обслуживании первая обойдётся дороже. «Чтобы довести выбросы с котла «где все горит» до нужных, нужно построить гигантскую газоочистку, её обслуживать, добавлять туда реагенты для того, чтобы нейтрализовать оксиды азота и другие вредные вещества. Кроме того, решетка (устаревшая технология сжигания) требует замены движущихся частей, и по КПД она гораздо ниже, чем газификаторы и кипящий слой», – объясняет директор направления «Энергетика и сервис» Valmet Николай Дорошенко.

Как утверждает представитель Valmet, газификатор может быть на 25% дешевле, потому что с ним будут использованы существующие мощности, то есть примерно 30 тыс. евро. Расходы на обслуживание этой установки небольшие, отмечает специалист. В него подаётся SRF-топливо, и в дополнение к природному подаётся синтез-газ.

Директива ЕС по снижению углеродного следа заставляет все страны-участницы действовать в одном направлении. Каждый производитель с выбросами в атмосферу обязан устанавливать аттестованные датчики, и при превышении допустимого лимита их ждёт внушительный штраф, поэтому предпочтение отдаётся высокотехнологичным решениям. Из-за строгой системы надзора в других странах это работает.

«Мы видим возможность для локализации, то есть передачи частичного изготовления оборудования на какие-то конкретные проекты программы внедрения той техники, которая здесь требуется, с последующим сервисным обслуживанием. Мы планируем начать с Петербурга, и если дела пойдут хорошо, будем двигаться дальше», – заверили в Valmet.

Технологию термической деструкции путём сжигания твёрдых восстановленных отходов как альтернативу полигонам ТБО поддерживает и Матти Ниеминен, главный исследователь финского Центра технологических исследований VTT (один из ведущих в Европе).

«Я работаю во многих странах, там такие же проблемы. Я не верю, что мы можем перерабатывать 100% отходов, это слишком дорого. Мы можем послать человека на Луну, но кто заплатит за билет?» – рассуждает он.

Главное — сделать сжигаемое топливо максимально чистым. Начинать, по словам Ниеминена, нужно с малого – как минимум, не смешивать биологические и сухие отходы. Эта проблема, по его словам, обсуждалась и на переговорах с представителями Ленобласти.

«Вы очень близко подошли к решению проблемы утилизации мусора. Есть оценка, согласно которой Россия к 2025 году будет на уровне ЕС по объёму ТБО на душу населения. Главный принцип, который мы продвигаем в Финляндии, – собирай и разделяй до начала производства энергии. Вы должны инвестировать больше в то, чтобы сделать разделение мусора на этапе потребителя простым», – резюмирует представитель Valmet Кари Купиайнен.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»