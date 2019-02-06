Смольнинский суд принял иск Резника к Беглову. В ответ неизвестные распространили «чернуху» против депутата

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление депутата ЗакСа Максима Резника к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову. Парламентарий просит защитить его честь и достоинство.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, иск принят к производству, предварительное судебное заседание по делу назначено на 21 февраля.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в исковом заявлении, составленном адвокатом Натэлой Пономаревой, Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство слова: «Сегодня (23 января 2019 г.) опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам», а также то, что «Резник М. Л. сошел с ума».

«Указанные сведения порочат честь и достоинство Резника Максима Львовича, так как противоречат его убеждениям, гражданской позиции, свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом», – написано в иске.

В случае, если Беглов не сможет доказать сказанное, пострадавший просит выплатить 1 рубль, а также разместить опровержение на сайте петербургского правительства.

Одновременно в подачей иска в суд неизвестные начали распространять плакаты с изображением Максима Резника, в которых пытаются дискредитировать депутата вырванными из контекста цитатами о блокаде Ленинграда. Движение «Весна», авторство которой написано на плакатах, заявило, что не имеет к ним отношения.