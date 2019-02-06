«Мамань, не плачь». Кокорин и Мамаев останутся в «Бутырке» до середины весны, следственные действия завершены

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. За игрока петербургского клуба мама предлагала 10 млн рублей залога, защитники Мамаева говорили про волокиту. Следствие сообщило, что свою работу закончило.

За решетку до 8 апреля Александра Кокорина и его брата Кирилла, Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого отправила судья Ольга Затомская. Как передают журналисты Championat.com из зала суда, адвокаты зенитовца настаивали на освобождении обвиняемого, предлагая чуть больше 10 млн рублей залога, внести деньги была готова мать футболиста. Защитники также просили приобщить к делу справку от РФС и «Зенита» о перенесенной Кокориным травме и необходимости реабилитации. Почти все время судебного заседания Кокорин читал. Журналисты «Спорт-экспресс» утверждают, что «Девушку с татуировкой дракона».

Брата Кокорина, Кирилла, адвокат просил отправить под домашний арест. В качестве места исполнения меры пресечения было предложено выбрать московскую квартиру матери молодого человека.«У моего подзащитного нет никакого ресурса, чтоб давить на следствие – ни финансового, ни интеллектуального, при всем уважении», – добавил защитник в качестве довода для избрания более мягкой меры пресечения. Сам юноша напомнил, что только полтора года назад сдал ЕГЭ и что его выставляют «преступным уголовником». «Мамань, не плачь», – крикнул Кокорин-младший из «клетки».

Адвокат Мамаева просил приобщить к материалам заявление прокурора о нарушении законодательства, постановление защитника на волокиту в уголовном деле и документы, подтверждающие ряд других процессуальных ошибок. В качестве залога за Мамаева предложили шесть млн рублей.

Защитник Протасовицкого прибег в риторике и заявил что в деле есть три «б». «Бессовестно, безапелляционно, бесстыдно», – цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

Следствие настояло на продлении ареста, мотивировав свою позицию «заботой» о прокуратуре. Надзор должен утвердить обвинительное заключение, а прежде – все фигуранты ознакомиться с материалами дела. «Следственные мероприятия закончены», – добавил следователь.

Накануне Кокорин написал болельщикам открытое письмо, в котором утверждал, что «урок полностью усвоил». Чем занимались футболисты в изоляторе последние четыре месяца читайте в материале «Фонтанки».