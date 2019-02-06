Увеличение груди. Бесплатно?

Американская Медицинская Клиника

Очередной развод или реальный шанс? В социальных сетях активно обсуждают новый конкурс Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди*.

О чем речь?

Одна из старейших частных клиник города решила подарить прекрасной половине Петербурга операцию по увеличению груди. Среди оперирующих хирургов заявлены заведующий отделением пластической хирургии Американской Медицинской Клиники, врач-пластический хирург, к.м.н. Борис Владимирович Выступец, врач-пластический хирург Игорь Валерьевич Довгалюк, врач-пластический хирург Евгения Валерьевна Ермилова, врач-пластический хирург Иван Александрович Виноградов.

Когда?

Заявки начали принимать с 1 февраля. Объявление победительницы состоится 20 марта, по итогам интерактивного голосования в социальной сети.

В этом временном промежутке участницам будет предложат выполнить задания. Задания не сложные, в основном на раскрытие творческого потенциала. Как заявили организаторы: «Это важный этап конкурса, который позволит поближе познакомиться с участницами. Ведь в человеке все должно быть прекрасно — и тело и душа».

Кто может участвовать?

Участие могут принять женщины в возрасте от 18 до 50 лет, которые мечтают об идеальной форме груди. Причем нет ограничений по географическому признаку.

Что дарят?

Главный приз – бесплатная операция – увеличение груди. Операция для победительницы, занявшей первое место, будет проведена в хирургическом отделении Американской Медицинской Клиники по адресу: набережная реки Мойки, 78. Анестезия, палата, необходимые анализы, внимание хирурга и наша забота — включены.

А что же остальные?

Есть и утешительные призы.

Для девушки, занявшей второе место по итогам голосования предоставляется скидка в размере 50% на операцию. Для третьего места – скидка в размере 30% на операцию.

Будем следить за развитием событий.

Подробности о конкурсе, условиях участия в официальной группе АМК ВКонтакте

*Конкурс отделения пластической хирургии Американской медицинской клиники на операцию по увеличению груди. Даты проведения: 1 февраля 2019 — 20 марта 2019. Организатор конкурса: ООО «Американская Медицинская Клиника», ИНН 7826141914, Юридический и фактический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 78, лит. А, оф. 24, Тел. 740-20-90, факс 310-46-64. Подробнее об организаторе конкурса, месте и порядке получения призов здесь

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