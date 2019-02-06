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Бизнес
06.02.2019 15:31
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Воздушная дискриминация. УФАС заподозрило Смольный в нарушении закона о конкуренции при размещении рекламных конструкций

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нашло в действиях правительства Северной столицы признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Устанавливая правила размещения рекламных конструкций, Смольный создал дискриминационные условия как для их владельцев, так и для продавцов электрической энергии, сообщило 6 февраля ведомство.

Поводом для проверки стало заявление компании ООО «Медиа Сервис». Компания обратила внимание антимонопольщиков на регламент наружной рекламы и информации, который запрещает использование воздушных линий электропередачи при размещении отдельно стоящих рекламных конструкций.

При этом город требует, чтобы такие объекты в обязательном порядке освещались. «Но невозможность присоединения к электросети через воздушные линии, в случае отсутствия иных возможностей, например  подземной прокладки электрокабеля, фактически делает неосуществимым подключение некоторых конструкций», – отмечают в УФАС.

Кроме того, запрет использования воздушных сетей электроснабжения также означает, что энергосбытовые компании не могут продавать услуги по техприсоединению и по передаче электроэнергии владельцам рекламных и информационных конструкций.

УФАС  предупредило городское правительство о необходимости до 5 марта  изменить или отменить положения регламента,  содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.

 

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