Воздушная дискриминация. УФАС заподозрило Смольный в нарушении закона о конкуренции при размещении рекламных конструкций

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) нашло в действиях правительства Северной столицы признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Устанавливая правила размещения рекламных конструкций, Смольный создал дискриминационные условия как для их владельцев, так и для продавцов электрической энергии, сообщило 6 февраля ведомство.

Поводом для проверки стало заявление компании ООО «Медиа Сервис». Компания обратила внимание антимонопольщиков на регламент наружной рекламы и информации, который запрещает использование воздушных линий электропередачи при размещении отдельно стоящих рекламных конструкций.

При этом город требует, чтобы такие объекты в обязательном порядке освещались. «Но невозможность присоединения к электросети через воздушные линии, в случае отсутствия иных возможностей, например подземной прокладки электрокабеля, фактически делает неосуществимым подключение некоторых конструкций», – отмечают в УФАС.

Кроме того, запрет использования воздушных сетей электроснабжения также означает, что энергосбытовые компании не могут продавать услуги по техприсоединению и по передаче электроэнергии владельцам рекламных и информационных конструкций.

УФАС предупредило городское правительство о необходимости до 5 марта изменить или отменить положения регламента, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства.