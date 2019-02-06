18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 65.67р
74.77р
15:54 06.02.2019
Расширенный поиск

Авто
06.02.2019 15:21
Печать

Когда соревнуются компакты, внедорожники, электрокары и премиум. Названы претенденты на звание лучшего автомобиля года

Организаторы конкурса World Car Awards ("Всемирный автомобиль года") назвали десятку претендентов на главный приз в 2019 году. Победителей в главной номинации, а также пяти дополнительных конкурсах назовут на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет в апреле.

Жюри из 86 автомобильных журналистов выбрало десять финалистов из 40 объявленных в сентябре 2018 года моделей. На звание лучшего автомобиля года претендуют представители совершенно разных классов: от компакт-каров и электромобилей до SUV и премиальных машин. В итоговый шорт-лист вошли: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Genesis G70, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz A-Class, Suzuki Jimny, Volvo S60/V60 и Volvo XC40. Отметим, что последний в 2018 году стал победителем конкурсов «Европейский автомобиль года», «Автомобиль года в Японии» и «Женский автомобиль года».

В шорт-листы пяти дополнительных номинаций вошло по пять моделей авто. Так, за звание лучшего городского автомобиля будут бороться Audi A1, Hyundai AH2/Santro, Kia Soul, Seat Arona и Suzuki Jimny.

На титул «Лучший люксовый автомобиль в мире» претендуют сразу две модели Audi — A7 и Q8, а также BMW 8-Series, Mercedes-Benz CLS и Volkswagen Touareg.

В конкурсе на лучший спорткар финалистами стали Aston Martin Vantage, BMW M2 Competition, Hyundai Veloster N, McLaren 720S и Mercedes-AMG 4-door Coupe.

Шорт-лист номинации «Лучший «зеленый» автомобиль» включает Audi e-tron, Honda Clarity Plug-In Hybrid, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace и Kia Niro EV.

Наконец, в категории «Лучший дизайн года» за первенство поборются Citroen C5 Aircross, Jaguar E Pace, Jaguar I-Pace, Suzuki Jimny и Volvo XC40.

В 2018 году лучшим автомобилем года в мире был признан кроссовер Volvo XC60. Он обошел Mazda CX-5 и Range Rover Velar, набрав большее количество баллов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
05.02.2019 12:46

12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»

«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.