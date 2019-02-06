Когда соревнуются компакты, внедорожники, электрокары и премиум. Названы претенденты на звание лучшего автомобиля года

Организаторы конкурса World Car Awards ("Всемирный автомобиль года") назвали десятку претендентов на главный приз в 2019 году. Победителей в главной номинации, а также пяти дополнительных конкурсах назовут на автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет в апреле.

Жюри из 86 автомобильных журналистов выбрало десять финалистов из 40 объявленных в сентябре 2018 года моделей. На звание лучшего автомобиля года претендуют представители совершенно разных классов: от компакт-каров и электромобилей до SUV и премиальных машин. В итоговый шорт-лист вошли: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Genesis G70, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz A-Class, Suzuki Jimny, Volvo S60/V60 и Volvo XC40. Отметим, что последний в 2018 году стал победителем конкурсов «Европейский автомобиль года», «Автомобиль года в Японии» и «Женский автомобиль года».

В шорт-листы пяти дополнительных номинаций вошло по пять моделей авто. Так, за звание лучшего городского автомобиля будут бороться Audi A1, Hyundai AH2/Santro, Kia Soul, Seat Arona и Suzuki Jimny.

На титул «Лучший люксовый автомобиль в мире» претендуют сразу две модели Audi — A7 и Q8, а также BMW 8-Series, Mercedes-Benz CLS и Volkswagen Touareg.

В конкурсе на лучший спорткар финалистами стали Aston Martin Vantage, BMW M2 Competition, Hyundai Veloster N, McLaren 720S и Mercedes-AMG 4-door Coupe.

Шорт-лист номинации «Лучший «зеленый» автомобиль» включает Audi e-tron, Honda Clarity Plug-In Hybrid, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace и Kia Niro EV.

Наконец, в категории «Лучший дизайн года» за первенство поборются Citroen C5 Aircross, Jaguar E Pace, Jaguar I-Pace, Suzuki Jimny и Volvo XC40.

В 2018 году лучшим автомобилем года в мире был признан кроссовер Volvo XC60. Он обошел Mazda CX-5 и Range Rover Velar, набрав большее количество баллов.