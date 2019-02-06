65% петербургских выпускников хотят сдавать ЕГЭ по математике усложненного уровня

Две трети выпускников Северной столицы решили сдавать единый госэкзамен по математике профильного, то есть усложненного, уровня: из 31,5 тыс. сдающих этот предмет «базу» выбрало только 11,5 тыс. человек. Итоги приема заявок на сдачу ЕГЭ в 2019 году стали известны 6 февраля.

«Математическое и физическое образование является одной из самых сильных сторон петербургской школы. Выбор наших выпускников лишний раз это подтверждает», – считает председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Наиболее популярными среди необязательных экзаменов стал ЕГЭ по обществознанию, который будут сдавать 15,7 тыс. человек, на втором и третьем местах – физика (7,7 тыс. выпускников) и английский язык (7,4 тыс. выпускников). В этом году впервые в России пройдет экзамен и по китайскому языку. В городе на Неве его намерено сдавать 24 человека.

«В общей сложности ЕГЭ в этом году будут сдавать чуть более 37 тыс. человек, среди которых 25,5 тыс. выпускников школ этого года, 3,8 тыс. выпускников учреждений среднего профессионального образования и 7,6 тыс. выпускников прошлых лет», – говорится на сайте комитета по образованию Петербурга.

Экзаменационный сезон в этом году начнется 27 мая. Планируется, что в этот день пройдут экзамены по географии и литературе.