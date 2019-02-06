«Ещё как минимум на год». Владимир Путин предложил продлить для бизнеса амнистию капиталов

России нужны привлекательные условия для ведения бизнеса в стране, среди которых — амнистия капиталов и льготы по НДФЛ, заявил президент Владимир Путин. С такой инициативой он выступил 6 февраля на форуме «Деловая Россия».

«Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере, и считаем, что ещё на один год как минимум можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах», – сказал Путин.

Кроме того, на год можно освободить граждан от уплаты НДФЛ с прибыли от участия в иностранных компаниях, но при условии, что в 2019 году они перерегистрируют свои компании в российской юрисдикции.

Президент подчеркнул значительную роль бизнеса в решении стратегических задач и отметил, что подобные юридические барьеры лишают страну привлекательности для предпринимателей. Кроме того, Путин предложил сформировать стимулы для людей, вкладывающих свои деньги в стартапы.

Программа амнистии капитала уже действовала в России в 2015 – 2016 годах. По предложению Владимира Путина её возобновили в марте 2018 года. Амнистия продлится до 28 февраля этого года.