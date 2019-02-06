В Петербурге грядут массовые ночные эвакуации автомобилей. Водителей по-хорошему просят освободить пока четыре улицы

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выступило с предупреждением для водителей — четыре улицы в ночь на 7 февраля будут недоступны для парковки. Тех, кто не учтет этот момент, ждет принудительная эвакуация.

«С 21:00 6 февраля до 7:00 7 февраля УГИБДД перекроет движение на Захарьевской улице, Фурштатской улице, улице Чайковского – от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и Таврической улице – от Кирочной улицы до Суворовского проспекта. Это делается для того, чтобы дорожники ГУДП «Центр» могли очистить проезжую часть и тротуары, вывезти снег, – говорится в сообщении ведомства. – Оставленные машины эвакуируют на соседние участки».

Узнать, где стоит автомобиль, можно будет по телефонам диспетчерской службы ГУП «Центр экономической безопасности»: 680-33-33.

Накануне начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов предупредил автовладельцев, которые любят бросать свои машины в неположенных местах, об эвакуации и штрафах в 3 тысячи рублей. А вице-губернатор Николай Бондаренко пообещал, что масштабы эвакуации будут только нарастать.