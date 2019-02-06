«Я считаю, пусть родители платят!» Екатеринбургский депутат предложила отменить бесплатное питание в младших классах

Депутат городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Елена Дерягина заявила, что субсидирование питания для школьников в 1-4 классах нужно отменить. Как пишет Znak.com, об этом Дерягина сказала на заседании комиссии по образованию 6 февраля.

Депутат напомнила, что из бюджета Свердловской области на питание учащихся младших классов тратится по миллиарду рублей в год.

«У нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. Миллиард рублей денег — это строительство целой школы. Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь. Детей-инвалидов кормят два раза в день, детей из многодетных семей — два раза в день, а чтобы весь класс кормить — такого нигде нет. Я считаю, пусть родители платят! Помощь надо оказывать только адресно», – подчеркнула Дерягина.

По словам депутата, сейчас многие школьники берут еду в контейнерах с собой, а пища из столовой «уходит в отходы». Представители городской администрации выступили против предложения Дерягиной, «Единая Россия» также открестилась от позиции члена партии.

«То, что сейчас создано, никакие контейнеры разрушить не должны. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Поэтому я прошу это не трогать, по крайней мере, до 4 класса», — заявил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

Отметим, своими словами Елена Дерягина присоединилась к группе чиновников и депутатов, прославившимися яркими высказываниями. Последним был губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который так описал жителей своего региона: «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора».