«Я считаю, пусть родители платят!» Екатеринбургский депутат предложила отменить бесплатное питание в младших классах
Депутат городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Елена Дерягина заявила, что субсидирование питания для школьников в 1-4 классах нужно отменить. Как пишет Znak.com, об этом Дерягина сказала на заседании комиссии по образованию 6 февраля.
Депутат напомнила, что из бюджета Свердловской области на питание учащихся младших классов тратится по миллиарду рублей в год.
«У нас с 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. Миллиард рублей денег — это строительство целой школы. Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь. Детей-инвалидов кормят два раза в день, детей из многодетных семей — два раза в день, а чтобы весь класс кормить — такого нигде нет. Я считаю, пусть родители платят! Помощь надо оказывать только адресно», – подчеркнула Дерягина.
По словам депутата, сейчас многие школьники берут еду в контейнерах с собой, а пища из столовой «уходит в отходы». Представители городской администрации выступили против предложения Дерягиной, «Единая Россия» также открестилась от позиции члена партии.
«То, что сейчас создано, никакие контейнеры разрушить не должны. У нас в некоторых семьях дети впервые знакомятся со здоровым питанием в школе. Поэтому я прошу это не трогать, по крайней мере, до 4 класса», — заявил вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.
Отметим, своими словами Елена Дерягина присоединилась к группе чиновников и депутатов, прославившимися яркими высказываниями. Последним был губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который так описал жителей своего региона: «Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора».
Справка:
Напомним, до Цивилева оригинальным высказыванием отметилась председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она во время встречи с жителями подмосковного Королева поинтересовалась, достаточно ли граждане вкладывают в бюджет, чтобы просить от него помощи.
26 января прославилась глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, она назвала завышенными требования молодых учителей, которые не хотят работать за зарплату в девять тысяч рублей.
Осенью 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». В ноябре руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами сказала, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению. «Государство не просило вас рожать», – заявила она. Обе чиновницы покинули свои посты.
24 января спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца только для женщин не старше 29 лет.