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Происшествия
06.02.2019 14:54
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На Васильевском упавшая глыба пробила череп оператору «Ленфильма». Администрация почти неделю не могла подтвердить случившееся

После падения ледяной глыбы на голову в Мариинской больнице оказался 70-летний кинооператор на пенсии. Спустя практически неделю после происшествия администрация Василеостровского района официально признала факт травмирования сосулькой, теперь чиновники обещают помочь пострадавшему. Однако родственники уверяют, что с ними до сих пор никто не связался.

Живем на Васильевском | Васильевский остров/vk.com
Живем на Васильевском | Васильевский остров/vk.com

Как рассказал «Фонтанке» сын пострадавшего Антон, его отец Сергей Левашов 31 января шёл платить за услуги ЖКХ, когда у дома №29 по 12-й линии Васильевского острова на него упала сосулька.

«Я приехал уже в реанимацию, он был в таком состоянии, что просто не узнавал меня. У него повреждено основание черепа, и врач сказал, что непредсказуемо, что дальше будет», — говорит Антон. 

Пост о пострадавшем от падения льда на Васильевском острове появился в социальных сетях в конце прошлой недели. В пятницу, 1 февраля, в пресс-службе администрации района «Фонтанке» не смогли подтвердить произошедшее, ссылаясь на то, что «ситуация неоднозначная», и за день до предполагаемого происшествия крышу якобы чистили.

Живем на Васильевском | Васильевский остров/vk.com
Живем на Васильевском | Васильевский остров/vk.com

К вечеру 5 февраля на сайте районной администрации появилось заявление о том, что «факт травмирования снежно-ледяными массами» подтверждён. 

«Проверка проводилась с опросом свидетелей, поскольку в первичных медицинских документах скорой медицинской помощи причина травм не была установлена. Достоверную информацию УК «Мир» по факту случившегося не предоставила. Тем не менее в день этого происшествия районная администрация связалась с Мариинской больницей, куда был доставлен пострадавший, и была проинформирована о характере повреждений, а также о том, что пострадавший помещен в отделение реанимации, куда допуск разрешен исключительно родственникам», — рассказали чиновники. 

В распоряжении «Фонтанки» оказалась телефонограмма из Мариинской больницы от 31 января, в которой сообщается о госпитализации Левашова. Причиной травмы в ней указано падение на голову снега.

Чиновники обещают отслеживать состояние пострадавшего и принять «все необходимые меры по сопровождению и реабилитации» мужчины. По словам сына Левашова, с семьёй до сих пор никто не связался, разговоров об оказании помощи не проводили.

Сергей Левашов — профессиональный кинооператор со стажем более 40 лет. Работал на «Ленфильме» и «Леннаучфильме», принимал участие в создании картин «Звезда профессора Мечникова», «Синяя птица».

Напомним, вчера в городе на Неве случилась первая смерть от падения наледи: на Петроградской стороне глыба льда рухнула на прохожих. Погиб студент химико-фармацевтического университета.

 

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