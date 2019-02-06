Макаров — об уволенном за сосульку главе Фрунзенского района: «Сапожников — самый выдающийся глава администрации за всю историю Петербурга»

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что врио губернатора Александр Беглов отправил в отставку самого профессионального главу районной администрации. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга 6 февраля в Мариинском дворце.

«Вы сами знаете: мы предоставили Беглову проводить любые кадровые назначения. Нравится кому-то или нет, мы должны с уважением относиться к его решениям», – заявил Макаров. Тем не менее глава парламента решил дать оценку деятельности уволенного Бегловым чиновника: «Я считаю, что Сапожников — один из самых сильных и мощных глав. Он техничный и подготовленный человек. Он работал при 5 главах района. Был всегда для них капитан-наставник. Один из самых трудолюбивых и достойнейших людей. Его я считаю одним из выдающихся глав за всю историю Петербурга», – добавил спикер.

Напомним, до Фрунзенского Валерий Сапожников работал в Петроградском районе, который считается вотчиной Вячеслава Макарова.

Об увольнении главы Фрунзенского района стало известно 4 февраля. Предшествовал этому внезапный визит врио губернатора в район с инспекцией уборки снега. «Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», – сообщалось на сайте Смольного.

Добавим, что в соцсетях продвигается тезис о некоем саботаже чиновников старого правительства с целью подставить врио губернатора Александра Беглова. В частности, опрос на эту тему запущен в Инстаграме его сторонников.