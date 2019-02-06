В Финляндии 15 постояльцев домов престарелых предположительно скончались из-за халатности персонала

Государственная контрольно-надзорная служба социального обеспечения и здравоохранения Финляндии Valvira расследует 15 случаев, при которых постоялец дома престарелых скончался от допущенной при уходе ошибки или халатности. Об этом 6 февраля сообщает Yle.

Указанные случаи произошли в 2017 — 2018 годах. Под подозрение попали как частные, так и государственные приюты в разных частях страны. Помимо этого, родственники многих других ушедших из жизни постояльцев домов престарелых обвиняют в смерти родных персонал.

Дискуссия об уходе за престарелыми в Финляндии началась после того, как в частном приюте компании Esperi Care в городе Кристиинанкаупунки умер пациент. После этого были выявлены многочисленные нарушения и в других подобных заведениях. Было предложено учредить должность уполномоченного по правам пожилых, а оппозиция подала запрос в правительство из-за недостатков в системе ухода за престарелыми людьми.