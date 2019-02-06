Происшествия
Замглавы МЧС: Диспетчер не справился со своей работой после взрыва дома в Магнитогорске
Диспетчер системы Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) в Магнитогорске после взрыва в жилом доме 31 декабря не справился со своими обязанностями. Как пишет РИА «Новости», об этом 6 февраля заявил на заседании коллегии МЧС первый замглавы ведомства, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
«Диспетчер ЕДДС в Магнитогорске не смог оперативно предоставить данные ни о гражданах, проживающих в жилом доме на проспекте Карла Маркса, ни о жилом доме, ни о силах и средствах РСЧС, которые были задействованы в операции», – подчеркнул Чуприян.
Полная информация у спасателей якобы появилась только спустя сутки — благодаря работе психологов.
«На территориях пока сохраняется ситуация, когда ЕДДС физически есть, но профессиональное мастерство сотрудников, их возможности адекватно реагировать на кризисные ситуации зачастую недостаточны», – заявил замглавы МЧС.
Чуприян также сказал, что сейчас перед ведомством стоит задача развития ЕДДС, службу уже в ближайшее время должны «определить как орган повседневного управления на муниципальном уровне в федеральном законодательстве».
Справка:
Десятиэтажный дом в Магнитогорске частично рухнул 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек, 24 были спасены, шестерых достали из-под груды бетона. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Основная версия трагедии – взрыв бытового газа. 18 января ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство». Следственный комитет призвал террористам не верить.