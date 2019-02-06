НАТО расширяется на восток: Македония подписала соглашение с альянсом. На очереди Грузия

После более 10 лет переговоров бывшая югославская республика смогла стать членом Североатлантического альянса. Об этом сообщается 6 февраля в официальном Twitter генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Мы подписываем протокол о вступлении Македонии в альянс. Это исторический момент», – заявил Столтенберг в речи по поводу присоединения страны к НАТО.

По его словам, решение бывшей югославской республики стать частью военного блока говорит о «приверженности демократии и пути реформ». Подписание соглашения усилит безопасность в регионе, уверен генсек НАТО.

При этом Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста из Грузии, подчеркнул, что НАТО будет работать и с этой страной на пути вступления в альянс.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, в свою очередь, заявил, что для македонцев НАТО станет «семьей», которая обеспечит безопасность в регионе и сделает мир лучше.

Напомним, что переговоры о вступлении Македонии в НАТО шли последние десять лет — после того, как Хорватия и Албания стали членами альянса. Однако Скопье путь в блок заблокировала Греция из-за спора об одноименной территории в составе Эллады. После референдума в республике Македония в 2018 году было подписано Преспанское соглашение, согласно которому официальное название страны меняется с Республики Македонии на Республику Северная Македония.