Детский омбудсмен не нашёл голодных обмороков в школах Кузбасса. Два дня назад он заявлял о трёх случаях

Информация о голодных обмороках у школьников Кемеровской области не нашла своего подтверждения. Об этом детский омбудсмен региона Дмитрий Кислицын сообщил губернатору Сергею Цивилеву, которому в начале недели писал как минимум о трёх случаях, а также об обвесах и «открытых грабежах» в столовых.

По словам Кислицына, комиссия с его участием побывала в восьми школах шести районов и не нашла ни одного факта голодных обмороков у детей. О встрече уполномоченного по правам ребёнка области с Цивилевым 6 февраля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации.

Глава Кузбасса призвал не прекращать проверки, заявив, что «ни одна школа не должна остаться без посещения». Он намерен отслеживать все подобные сообщения, даже если они поступили из анонимных источников.

4 февраля в письме Цивилеву омбудсмен описывал ситуацию иначе. В опубликованном РЕН-ТВ отчёте говорится, что медработник в селе Пашково Яшкинского района подтвердила голодные обмороки у трёх учеников. Ни один из них не зарегистрирован, расследование не проводилось. Всего нарушения нашлись в восьми школах, гласил документ. Например, горячее питание получают не все дети, порции в столовых меньше заявленного, часть продуктов «открыто грабят», а другие неправильно хранят.

Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках в школах в конце января. Он отметил социальное расслоение учеников преимущественно в сельских районах и попросил местный бизнес оплачивать детям обеды, потому что во многих семьях деньги на еду родители выделить не могут.