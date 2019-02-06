Со склада временного хранения в Мурино пропало 11 автомобилей. Все они были вещдоками

После инвентаризации на складе во Всеволожске, куда правоохранительные органы отдавали на временное хранение вещественные доказательства, не нашли 11 автомобилей.

Инвентаризация изъятого имущества проходила в конце января этого года, а 5 февраля в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о пропаже со склада 11 транспортных средств. Как стало известно «Фонтанке», почти все пропавшие машины - иномарки, среди них, например, белый Huyndai Solaris 2012 года, два Ford Focus, Mitsubishi, BMW. В основном автотранспорт с петербургскими и областными номерами, но есть по автомобилю, которые зарегистрированы в Москве и Псковской области.

Склад на Лесной улице в Мурино принадлежит ООО «Маркет Лайн». В Петербурге зарегистрированы три компании с таким названием. В перечне госконтрактов одной из них можно найти контракт на хранение и реализацию арестованного имущества. При этом в качестве основного вида своей деятельности фирма указывает «торговлю оптовыми пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями». Корреспонденту 47News, который дозвонился до компании, там не смогли прокомментировать исчезновение транспорта.