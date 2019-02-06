В Петербурге за год расселили 3,8 тысячи коммуналок. Осталось еще более 70 тысяч

Программами по улучшению жилищных условий в Петербурге за минувший год воспользовались 7,2 тысячи человек. В городе целиком расселили 3 754 коммуналки.

Как рассказали в жилищном комитете 6 февраля, расходы бюджета на реализацию различных программ составили 10,2 млрд рублей. На 2019 год заложена сумма в 10,1 млрд; предполагается, что улучшить жилищные условия смогут 6,7 тысячи семей.

2,8 тысячи семей получили соцвыплаты в рамках программы по расселению коммунальных квартир, общий объем — 3,1 млрд рублей. Сейчас в Петербурге 70 768 коммуналок, в них проживает 231 тысяча семей, из которых почти 84 тысячи находятся на жилищном учете.

Кроме того, выплаты на миллиард рублей предоставлены 283 многодетным семьям, всего жилищные условия в 2018 году улучшили 1,2 тысячи.

По итогам года на учет приняли 122 ветерана Великой Отечественной войны. Помогли 37, с оставшимися идет работа по решению жилищного вопроса — либо путем выплаты, либо за счет предоставления квартиры. Кроме того, в списки включены 506 детей-сирот. Расселены 5 аварийных домов, в которых проживали 78 семей, в плане 2019 года — 18 домов и порядка 190 семей.

Представители жилкома подтвердили «Фонтанке», что в ходе весенней корректировки бюджета комитет намерен подавать заявку на возмещение средств, которые были переброшены губернаторской поправкой с программы «Молодежи — доступное жилье» и расселения коммуналок на закупку квартир для семей ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана и семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Напомним, осенью на эти цели направили дополнительно почти 800 млн рублей. Первый заместитель председателя Марина Орлова уточнила, что в итоге финансирование программ может даже увеличиться по сравнению с первоначальным вариантом. В категории ветеранов Афганистана сейчас учитываются 84 семьи, узников концлагерей — 66.