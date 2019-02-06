18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 65.67р
74.77р
15:55 06.02.2019
Расширенный поиск

Город
06.02.2019 13:56
Печать

В Петербурге за год расселили 3,8 тысячи коммуналок. Осталось еще более 70 тысяч

Программами по улучшению жилищных условий в Петербурге за минувший год воспользовались 7,2 тысячи человек. В городе целиком расселили 3 754 коммуналки.

Как рассказали в жилищном комитете 6 февраля, расходы бюджета на реализацию различных программ составили 10,2 млрд рублей. На 2019 год заложена сумма в 10,1 млрд; предполагается, что улучшить жилищные условия смогут 6,7 тысячи семей. 

2,8 тысячи семей получили соцвыплаты в рамках программы по расселению коммунальных квартир, общий объем — 3,1 млрд рублей. Сейчас в Петербурге 70 768 коммуналок, в них проживает 231 тысяча семей, из которых почти 84 тысячи находятся на жилищном учете. 

Кроме того, выплаты на миллиард рублей предоставлены 283 многодетным семьям, всего жилищные условия в 2018 году улучшили 1,2 тысячи.

По итогам года на учет приняли 122 ветерана Великой Отечественной войны. Помогли 37, с оставшимися идет работа по решению жилищного вопроса — либо путем выплаты, либо за счет предоставления квартиры. Кроме того, в списки включены 506 детей-сирот.  Расселены 5 аварийных домов, в которых проживали 78 семей, в плане 2019 года — 18 домов и порядка 190 семей. 

Представители жилкома подтвердили «Фонтанке», что в ходе весенней корректировки бюджета комитет намерен подавать заявку на возмещение средств, которые были переброшены губернаторской поправкой с программы «Молодежи — доступное жилье» и расселения коммуналок на закупку квартир для семей ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Афганистана и семей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Напомним, осенью на эти цели направили дополнительно почти 800 млн рублей. Первый заместитель председателя Марина Орлова уточнила, что в итоге финансирование программ может даже увеличиться по сравнению с первоначальным вариантом. В категории ветеранов  Афганистана сейчас учитываются 84 семьи, узников концлагерей — 66.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"ПСК"
06.02.2019 13:34

Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

Итак, вы выбрали апартаменты - теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.
ГК «Эталон»
06.02.2019 12:59

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
предоставлено компанией Dostaевский
06.02.2019 12:40

Dostaевский проводит ребрендинг

Компания Dostaевский проводит ребрендинг, который станет внешним отражением внутренних перемен. Цель ребрендинга - стать целостным и узнаваемым брендом, который клиент может идентифицировать без подсказки.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.02.2019 16:02

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса от 15 000 руб. в месяц

Приобрести квартиру комфорт-класса можно на уникальных условиях: в ипотеку от банка ВТБ от 15 000 руб. в месяц*
ГК «КВС»
05.02.2019 15:08

ГК КВС объявляет об открытии интернет-магазина квартир в Санкт-Петербурге

Компания «КВС» открыла онлайн-магазин продаж квартир в новостройках. Теперь выбрать и приобрести квартиру можно без посещения офиса продаж застройщика.
ПАО «Группа ЛСР»
05.02.2019 14:42

«Группа ЛСР» открыла новые пункты продаж в Петербурге

На площадке строящихся жилых комплексов Riviere Noire и «Ручьи» начали работу консультационные пункты продаж.
Setl City
05.02.2019 12:50

Setl Group начал строить 8-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group приступил к строительству 8-й очереди жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. В составе новой очереди – пять корпусов высотой 13-25 этажей и наземная 6-этажная автостоянка площадью 19,6 тыс. кв. м.
05.02.2019 12:46

12 февраля - круглый стол «Ипотека изменила курс. Что дальше?»

«Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Ипотека изменила курс. Что дальше?»
ГК «Эталон»
05.02.2019 11:36

ЖК «Эталон на Неве» и «Охта Хаус» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы «Эталон на Неве» и «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получили аккредитацию СМП Банка.
ГК «КВС»
05.02.2019 11:30

Три месяца бесплатных занятий для Вашего ребенка

Вы уже живете в «Ясно.Янино» и мечтаете о том, как организовать досуг своему ребенку? Теперь у вас есть возможность получить сертификат на 10 000 рублей в современный детский клуб «Цветы жизни» бесплатно*.
предоставлено ООО "ТД "Чижик"
05.02.2019 11:17

Торговый дом "Чижик- Пыжик" запустил продажи сувениров в Петербурге

Петербургский торговый дом "Чижик - Пыжик", производитель уже полюбившихся горожанам и туристам крекеров и конфет под одноименной маркой, начал продажи сувенирных "Чижиков". Птичка, приносящая удачу, теперь может порадовать не только жителей Северной столицы, но и каждого гостя города.
АО «Строительный трест»
05.02.2019 10:41

«Строительный трест» вдвое увеличил продажи на загородном рынке

В 2018 году компания «Строительный трест» увеличила объем продаж в своих загородных проектах на 50% по сравнению с показателями 2017 года, сумма сделок в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе достигла 280 млн рублей.