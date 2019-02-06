Псковскую журналистку подозревают в оправдании терроризма. Она высказывалась о взрыве в здании ФСБ в Архангельске

К журналисту и бывшему редактору газеты «Псковская губерния» Светлане Прокопьевой пришли с обысками в Пскове 6 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

«4-5 февраля Светлана принимала участие в Москве в презентации книги «Псковской губернии» о войне на востоке Украины и только сегодня утром вернулась в Псков. И вот такие новости», — говорится в сообщении.

Адвокат Татьяна Мартынова рассказала «Медиазоне», что обыск у Светланы Прокопьевой идет по уголовному делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Также силовики задержали местного активиста и эксперта движения «Голос» Алексея Малова, который приехал к дому Прокопьевой. Полицейские окружили его машину и забрали телефон.

В декабре 2018 года Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» за «оправдание терроризма». Недовольство ведомства вызвала передача «Минутка просветления» с участием Светланы Прокопьевой. В эфире обсуждался теракт в здании ФСБ в Архангельске.