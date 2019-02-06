Новость в картинке: в каких регионах больше любят машины с пробегом

За 2018 год в России было продано более 5,4 миллиона подержанных легковых автомобилей. Это на 2,4% превысило результат 2017 года.

По данным аналитического агентства «Автостат», больше всего легковушек с пробегом купили в Москве и Подмосковье. В совокупности они заняли 11,2% вторичного рынка страны. При этом в Москве продажи на вторичном рынке упали на 3,4% – сильнее всего в РФ.

Петербург с результатом в 192,6 тысячи проданных машин с пробегом оказался на четвертом месте рейтинга, уступив Краснодарскому краю, где новых владельцев нашли 266,8 тысячи машин. Тем не менее петербургский вторичный рынок показал рост на 0,7%.

Сильнее же всего выросли продажи легковушек с пробегом в Дагестане — на 10,2%.