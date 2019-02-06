Отец погибшего под глыбой снега студента с Петроградской простил виновных в трагедии. И написал письмо главе петербургского СК

Таксист Акабек Очилов, отец погибшего от снежной глыбы 23-летнего студента, отправил обращение к главе Следкома Александру Клаусу с просьбой не проводить вскрытие и выдать ему тело сына. Виновных он просит не искать и не наказывать.

«Видно, что это несчастный случай. Лед отошел от крыши, ударился о балкон, отлетел прямо на дорогу. Я думаю, что они не специально это сделали. На все воля бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь. Не воскресим же мы его. А если кого-то наказать этим, то ничего не изменится. Бог им судья. Я и моя семья прощаем этих людей, которые были причиной того, что мой сын ушел из жизни», – заявил он 6 февраля.

Полную версию интервью мужчины «Фонтанке» о том, почему он и его семья приняли такое решение, можно прочитать здесь.

Напомним, что глыба льда прервала жизнь 23-летнего студента Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова накануне, 5 февраля. Его друг и ровесник Бахрулло Умаров с множественными травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу, где теперь пробудет не меньше недели.