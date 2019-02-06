«Тысячи курсантов готовы выйти на уборку снега». Спикер ЗакСа посетовал на закон о статусе военнослужащих

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что закон о статусе военнослужащего не даёт курсантам принять участие в уборке города от снега. По словам главы парламента, сейчас к очистке дорог должны подключиться все жители города.

Прокомментировать «снежную ситуацию» спикера парламента Вячеслава Макарова попросили журналисты 6 февраля в ходе еженедельного брифинга в Мариинском дворце. В частности, корреспондентов интересовала причина, по которой депутаты отказались от проведения парламентского расследования ситуации с уборкой снега и почему не были вызваны для отчёта профильные чиновники, отвечающие за этот блок.

«Мы не уходим от этой темы», – в ответ сообщил Макаров.

По его словам, обсуждение проблемы уборки снега состоялось на заседании комитета по законодательству. Кроме того, Макаров отметил, что улучшить ситуацию можно, только вернув систему, когда дворникам предоставляли квартиры и они отвечали за уборку территорий, где проживают.

«Сейчас тысячи курсантов готовы помочь. Но закон о военнослужащих не позволяет им помогать с уборкой снега. Сразу военная прокуратура реагирует. Хотя мы понимаем, что если снега выпадает в 5 раз больше, необходимо участвовать всем», – заключил глава городского парламента.

Ранее депутат Борис Вишневский обращался к врио губернатора Александру Беглову с предложением привлечь к уборке снега сотрудников Росгвардии. Однако градоначальник не нашёл правовых оснований для подобных действий.

По данным на январь 2019 года, к уборке города привлечено 9,5 тысячи дворников.