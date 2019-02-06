Каким будет ваш стиль апартаментов? Узнайте в шоуруме Like!

"ПСК"

Итак, вы выбрали апартаменты – теперь пора определиться, в каком стиле они будут оформлены.

Сделать это можно в шоуруме апарт-комплекса Like на Политехнической ул, 6А. Отличная возможность наглядно ознакомиться с выбором материалов и цветов в демонстрационных апартаментах с отделкой и мебелью.

В качестве демонстрации представлены однокомнатные апартаменты Single. В них вы сможете оценить, как будет выглядеть плитка в ванной, сантехника, кухонный гарнитур и мебель.

Напомним, что апартаменты сдаются с чистовой отделкой. Дополнительно вы можете приобрести пакет арендатора (полная комплектация). Для сдачи в аренду апартаменты обязательно комплектуются под ключ, включая технику, посуду и текстиль. Выбор техники, мебели и текстиля курирует управляющая компания, с учетом требований к их износостойкости в повседневной эксплуатации. Если вы приобрели апартамент для собственного проживания, то вы также можете заказать полную или частичную комплектацию апартамента.

В Like предлагается четыре варианта стиля отделки и оформления: от сдержанного Monochrome до смелого Fusion. Стоимость комплектации под ключ (полный пакет арендатора) начинается от 290 тыс. руб.

Задать вопросы и записаться на просмотр можно по телефону: (812) 747-86-73. Новости о ходе строительства и новых предложениях читайте в нашей группе https://vk.com/psk.like

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Апарт-комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents