Тамара Москвина: В 1965 году я исполнила номер в костюме с голым плечом. Тогда это было, как сейчас лифчик Туктамышевой

О главном секрете воспитания олимпийских чемпионов, сексуальной революции в фигурном катании в интервью «Фонтанке» рассказала легендарный тренер Тамара Москвина.

Александра Степанова и Иван Букин//TATYANA ZENKOVICH/EPA/TASS

Тамара Москвина воспитала восемь олимпийских чемпионов в парном фигурном катании и еще больше – призеров Игр, чемпионатов мира и Европы. Два последних года она работает в собственном клубе фигурного катания в Невском районе Петербурга. Москвиной 77 лет, но она продолжает самостоятельно тренировать на льду молодежь. Придя на интервью, именно за этим занятием мы ее и застали: на коньках с новоиспеченными бронзовыми призерами чемпионата Европы Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Тамара Москвина//Александр Николаев/Интерпресс

Спортсменов не пинаю

– Очень бодро выглядите. Катаетесь на коньках вместе с учениками. Слышал, машину водите до сих пор.

– А при чем тут возраст? Я вот с вами сейчас разговариваю и ощущаю себя на ваш возраст. Мне нужно найти такие ответы и такой стиль поведения с вами, чтобы мы разговаривали как бы на равных, чтобы вам было интересно. Также – когда я занимаюсь с 16-летними ребятами, стараюсь что-нибудь придумать, вспомнить свои ощущения, когда мне самой было 16, чтобы найти правильные слова, подход. Стараюсь узнавать их черты характера, чтобы лучше уметь мотивировать их, чтобы выполнение элементов было более надежным и быстрым. Ну, и еще немного узнаю про семью, как они воспитаны, как учатся, чтобы где-то их похвалить. Слежу, как они себя ведут с окружающими, здороваются ли со всеми на катке, убирают ли за собой мусор...

– Для вас даже это важно?

– Конечно, важно. В спорте результат может определяться секундами, поэтому человек должен уметь правильно распоряжаться своим временем. Должно быть правильным расположение рук во время исполнения программ. Если оно будет не балетным – это и есть та бумажка мусора, которая валяется возле их места для переодевания. Поэтому это очень важно. И потом, если они привыкли жить в грязи, точно так же они не будут следить за красивым исполнением элементов. Еще они члены общества, жители Петербурга. Зачем же захламлять свою жизнь и жизнь окружающих людей?

– Вам приходилось кого-то из учеников приучать к чистоте?

– Постоянно. Я специально всегда прохожу мимо раздевалки, и, если вижу, что валяются чьи-то вещи или какие-то бумажки, я их ногой...

– Пинаете?

– Только не спортсменов, а бумажки. Пинаю в центр прохода, чтобы человек увидел, что у него вещи не на месте. Точно так же прошу вести себя и тренеров-мужчин, чтобы приучать детей к чистоте и порядку.

– Школа вашего имени существует уже почти два года. Больше ли стало на вас ответственности?

– Есть немножко. По сути, это такая же школа фигурного катания, просто чтобы немного отличаться от остальных, называется Спортивный клуб фигурного катания и еще называется моим именем. Это было желание людей, которые это все организовали, и Антона Сихарулидзе (бывший ученик Москвиной, чемпион Олимпиады-2002. — Ред.), Евгения Першина и фонда «Газпром — детям».

– Много удалось сделать за два года?

– Ну, как сказать. Было несколько спортивных удач. Есть несколько членов сборной России, есть бронзовые призеры чемпионата Европы и призеры первенства России и финала Гран-при ISU (Союза конькобежцев).

Они мечтали стать Плющенко и Липницкой

– Давайте немного подробнее про бронзовых призеров чемпионата Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Вы себя как-то назвали «продюсером судеб олимпийских медалей». Бойкова и Козловский сейчас ваш главный проект?

– Своим главным проектом я считаю развитие результатов спортсменов клуба имени Тамары Москвиной. Продюсер — это все-таки английский термин. Я люблю использовать больше русские слова. Я скорее руководитель подготовки будущих участников Олимпийских игр. А какое место они там займут, будет видно ближе к Олимпиаде.

– Бронзовые медали чемпионата Европы — это успех для ребят?

– Да. Для тренеров нашего клуба, в частности для тренера пары Артура Минчука, хореографа Александра Александровича Степина, меня, да и вообще для всей нашей школы — это однозначный успех.

– У каждой пары своя история становления. Как появился дуэт Бойковой и Козловского?

– Они были учениками Алексея Мишина. Каждый занимался одиночным катанием. С большим трудом нам удалось их уговорить пойти в парное катание, потому что они мечтали стать Плющенко и Липницкой. Сами они не хотели и не видели в этом перспективы. Но в конце концов нам удалось их поставить в пару, и началась обыкновенная работа.

– Как удалось убедить?

– Просто у них не было результатов в одиночном катании. А мы говорили, что, может быть, в парном катании у них получится лучше.

– Сразу пошло?

– Сразу ни у кого не получается. Это надо попробовать. Когда вы в коллектив приходите, вы сразу с людьми сходитесь?

– По-разному бывает. Есть такое понятие, как «химия» между партнерами. У них эта химия долго налаживалась?

– По-английски это chemistry. А по-русски – взаимоотношения между партнерами. Они до сих пор проходят притирку друг к другу. Это два подростка. Одному — 19, другой — 17. Каждый борется за лидерство в паре или пытается найти, каким же образом доказать свою правоту перед другим. А мне не надо, чтобы кто-то из них был прав. Мне нужно, чтобы они делали совместную работу. А совместная работа – это кто-то сделал больше, кто-то меньше, и сосчитать это невозможно. Каждый должен вложить ровно столько или даже больше, чтобы совместная работа была сделана. Вот этим мы и занимаемся.

– Около года назад вы очень осторожно говорили об их перспективах относительно Олимпиады-2022. Что-то изменилось с тех пор? Стали ли вы верить в них больше?

– Тренер, когда берет спортсмена, верит в него с самого начала. И с каждой тренировкой он или убеждается в этом все больше и больше, либо разубеждается. Сейчас мы не делаем никаких выводов, а просто работаем и думаем, каким же образом этих и других спортсменов довести до вершины спортивного мастерства.

– Бойкова и Козловский способны дойти до этой вершины?

– В принципе, способны. Но дойдут или нет, этого никто не знает.

– Судя по рассказам Бойковой, вы довольно демократичный тренер. Позволяете им многие вопросы решать самим, не ограничиваете в выборе музыки и других моментов.

– Скорее, делаю вид. Нет, ну, например, в вопросах всяких гаджетов я действительно прислушиваюсь. Например, Дима мне рассказывает про разные функции в телефоне или как в айпаде что-то наладить.

В одиночном катании проще

– На том же чемпионате Европы Софья Самодурова сенсационно выиграла у Алины Загитовой. После этого тренер Софьи Мишин вспомнил вашу с ним победу на чемпионате мира – 1969 в Колорадо-Спрингс, когда вы впервые опередили Белоусову и Протопова. Тогда он, чтобы разрядить обстановку, заявил журналистам, что вы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли их. Так же, по его словам, было и сейчас: Софья выиграла, но не превзошла Алину. Согласны?

– Я считаю, что если мы с Мишиным тогда выиграли у Белоусовой и Протопова, значит, мы и были сильнее. А в случае с Загитовой Мишин просто проявил свою дипломатичность, чтобы не обижать олимпийскую чемпионку.

– В следующем сезоне ученицы Этери Тутберидзе – Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная – перейдут во взрослые соревнования. Ждете ли вы революции от этих фигуристок?

– Что значит – революции?

– Четверные прыжки у женщин на взрослом уровне.

– Я, когда была еще Тамарой Братусь (девичья фамилия Москвиной. — Ред.), была первой советской фигуристкой, прыгнувшей двойной лутц. А что такое двойной лутц сейчас? А разве наступила революция, когда стали прыгать тройной лутц? Просто идет обычное развитие техники.

– Новый хореограф Медведевой назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми». Что вы по этому поводу думаете?

– Я этого не слышала, поэтому комментировать не могу.

– Хорошо. Ученики Тутберидзе стабильно показывают очень высокий результат на коротком отрезке времени, но потом неизменно и резко сдают. По-моему, тут есть тенденция.

– Я не проводила анализа, сколько лет ученики Тутберидзе катаются и сколько лет катаются другие.

– Ну, смотрите: есть Липницкая, Медведева, которые...

– Вот вы знаете эти фамилии, и весь мир их знает. Разве это плохо? Каждому тренеру нужно, чтобы его спортсмены выигрывали. Вот Тутберидзе так организовала этот процесс, чтобы они выигрывали. И о них теперь знает весь мир. Все остальное неважно.

– Победителем первенства России среди юниоров впервые стал ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Не боитесь, что она и в пары пойдет?

– Нет. Вы посмотрите, сколько в мире одиноких людей. А сколько счастливых пар? Мало. Сравните количество свадеб и разводов. Одиночнику всегда проще. В паре нужно даже учить, как правильно взять за руку партнера перед исполнением тодеса и любого другого парного элемента. Когда ты один — сам мусор вынес, сам пропылесосил. А когда ты с кем-то, приходится уже договариваться.

«У тебя же таких форм никогда не было?!»

– Что-то типа тимбилдингов проводите для пар?

– Нет, но на каждой тренировке учим взаимодействовать.

– Это как?

– Если мы договорились делать от этого движения до этого, значит, так и делаем. Если они отходят от плана, появляется поле для конфликтов: почему ты не доделал? А потому, что она не доделала. А почему ты не доделала? А потому, что он! Поэтому, чтобы избежать конфликта, нужно сразу договариваться, как делать, и делать это ровно так.

– В этом году как-то неожиданно стали актуальны откровенные костюмы у фигуристок на показательных и даже официальных выступлениях. Этим отметились Туктамышева на этапах Гран-при, а серебряная призерка Евро-2019 Степанова выступила там в просвечивающем костюме.

Степанова: надеюсь, мой костюм в показательном номере не выглядел пошлым pic.twitter.com/5mCiCh8kvm — О дивный манямир! (@manyameeroque) February 4, 2019

– Ну и что? Вы разве не видите девушек на пляжах в лифчиках? У каждого человека свои оценки откровенности, поэтому пусть каждый держит при себе эту оценку. А если кто-то это выносит на публику, то только для того, чтобы привлечь внимание.

– Вы бы позволили своей ученице выступить в чем-то подобном?

– Я всегда в первую очередь смотрю на соответствие костюма музыкальному сопровождению программы. Каждый пытается привлечь к себе внимание. Может быть, и эти девушки пытались сделать то же самое. Может, из-за того, что все внимание последние годы было привлечено к Загитовой и Медведевой, Туктамышева решила таким образом сказать: смотрите, я тоже тут катаюсь, прыгаю тройной аксель, а вы на меня не обращаете внимания. Ничего предосудительного я в этом точно не вижу. Вот сейчас на чемпионате Европы итальянская пара каталась — он в спортивных шортах, и девочка тоже.

Ну и подумаешь. Мировая революция, что ли, из-за этого произошла? Хотите, один пример покажу? Вот это я на фотографии — Тамара Братусь.

Тамара Братусь (Москвина)/из личного архива

Это где-то 65 – 67-й год. Видите – голое плечо? Тогда в СССР не катались с голыми плечами, это было как сейчас лифчик Туктамышевой. Это мой костюм для «Цыганского танца». В костюме лифчик без бретелек сделан из пластмассовых чашечек третьего размера. Хотя у меня был размер груди – ну первый, наверное. Эти чашечки специально покупались в Москве в магазине «Синтетика». Костюм с голым плечом я надела прямо на показательное выступление, и Мишин его до этого не видел. И вот во время цыганского номера я делаю плечами вот так, как цыганка. А Мишин смотрит на меня и говорит: «А это откуда? У тебя таких форм никогда не было!» А вы говорите — Туктамышева!

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»