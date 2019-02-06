Готовность 2 корпуса ЖК «Полис на Неве» превысила 80%

«Полис Групп»

Корпус №2 жилого комплекса «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, находится в высокой стадии готовности.

В настоящее время полностью завершены работы по кирпичной кладке и установке оконных конструкций, на 95% выполнена установка витражей, на 97% – устройство кровли. Готовность отделки фасадов составляет 88%.

Сейчас на объекте запущена система отопления по временной схеме, ведутся внутренние отделочные работы, продолжается устройство наружных тепловых сетей.

В корпусе №1 завершены монолитные работы. На уровне 22 этажа выполняется кирпичная кладка. Готовность работ по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации составляет 50%, отделки фасадов – 35%. На объекте приступили к внутренним отделочным работам, а также работам по устройству кровель.

ЖК «Полис на Неве» - проект редевелопмента, он возводится на берегу Невы в 10 минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. Один из них обращен к реке, за счет чего из его окон открываются красивые виды на воду и исторический центр Петербурга.

Для придомовой территории комплекса разработан авторский ландшафтный дизайн, который предусматривает размещение зон отдыха, детских и спортивных площадок. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, где разместятся магазины, кафе, пекарни, салоны красоты. Для автовладельцев планируются паркинги и гостевые парковки.

Всего в рамках проекта будет построено 1346 квартир: студии 1,2,3,4-комнатные квартиры. Представлен большой выбор планировочных решений, в том числе квартиры формата «евро», который пользуется сегодня повышенным спросом у покупателей.

Плановый срок окончания строительства жилого комплекса – 4 квартал 2019 года.

На конкурсе «Лидер строительного качества» комплекс «Полис на Неве» получил награду в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Следить за изменениями строительного цикла вы можете в разделе «Ход строительства»

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/