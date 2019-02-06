Шесть лет колонии за экстремизм. В России вынесли приговор члену запрещенных «Свидетелей Иеговы»

Суд Железнодорожного района города Орла приговорил прожившего почти 20 лет в России гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Суд постановил, что датчанин использовал свой авторитет, чтобы обеспечить функционирование религиозной организации, зная о ее запрете на территории России. Прокуратура настаивала на 6,5 годах колонии, однако Кристенсен получил минимальное наказание. Об этом из зала суда 6 февраля сообщает BBC. Представители «Свидетелей Иеговы» подтвердили приговор Кристенсену.

Задержанный в мае 2017 года Деннис Кристенсен стал первым членом «Свидетелей Иеговы», которого обвинили в экстремизме после того, как Минюст признал их запрещенной организацией. Соединенные Штаты и Европейский союз считают дело Кристенсена лакмусовой бумажкой уровня религиозной свободы в России.

Напомним, что в 2017 году Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещённых в России организаций. Позже сообщество подготовило апелляцию на решение Верховного суда о ликвидации их централизованной организации и 395 местных отделений в России, но проиграло. Также суд обратил имущество «Свидетелей Иеговы» в доход государства. В Петербурге в пользу государства отошло 10 гектаров территории с имущественным комплексом в Солнечном. Орловский суд также признал местное отделение религиозной организации экстремистским.