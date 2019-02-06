ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

ГК «Эталон»

АО «АБ «РОССИЯ» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.

Купить квартиру в ЖК «Охта Хаус» с помощью ипотечного кредита можно при внесении первоначального взноса от 15%, процентная ставка в этом случае составит от 9,7%, для участников зарплатного проекта АО «АБ «РОССИЯ» – от 9,5%. Покупатели квартир площадью от 60 кв. м могут оформить ипотечный кредит со сниженной процентной ставкой, которая составит от 9,5%, для участников зарплатного проекта – от 9,3%. Кредит предоставляется на срок от 1 до 25 лет. Сумма кредита для участников зарплатного проекта АО «АБ «РОССИЯ» от 300 тыс. до 15 млн рублей, для прочих физических лиц от 300 тыс. руб. до 8 млн. рублей. Условия применения процентной ставки: страхование риска утраты и повреждения приобретаемой квартиры.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://abr.ru и в офисе компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН