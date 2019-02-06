«Группа ЛСР», Setl Group и «Главстрой» вошли в топ-10 застройщиков России

Портал «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ) подвел предварительные итоги развития рынка недвижимости России за 2018 год.

Согласно полученным данным, лидером рейтинга стала московская ГК «ПИК» с объемом ввода 1,7 млн кв. м. На втором месте«Группа ЛСР» ( 816 тыс. кв. м), на третьем – холдинг Setl Group (592 тыс. кв. м).Также из петербургских застройщиков на седьмом месте рейтинга расположилась ГК «Эталон» ( 311,8 кв. м). ГК «Главстрой» также вошла в число 10 крупнейших застройщиков России, сдав в эксплуатацию 233 тыс. кв. м.

Объем реализации жилой и коммерческой недвижимости «Группы ЛСР» за прошлый год составил чуть более 1 млн кв. м. У Setl Group площадь проданной недвижимости составила 733 тыс. кв. м, что на 18,7% больше показателя 2017 года.

По данным ЕРЗ, «Главстрой» за 2018 год в Санкт-Петербурге реализовал 178,6 тыс. кв. м, что на 33% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. На 35% увеличился объем поступлений денежных средств от продаж квартир и коммерческих помещений, доля ипотечных сделок с жилой недвижимостью достигла 65%, а с коммерческой недвижимостью – 19% от общего объема продаж компании в Петербурге.

А два ЖК девелопера – «Северная долина» и «Юнтолово» – в 2018 году вошли в топ-5 наиболее масштабных строящихся проектов комплексного освоения территорий в России по данным того же ЕРЗ. Рейтинг был составлен по данным базы проектных деклараций строящегося жилья, при этом «Северная долина» заняла в рейтинге первое место.

В ушедшем году в Петербурге девелопер ввел в эксплуатацию 11 очередь ЖК «Северная долина», состоящую из 7 корпусов на 3 794 квартиры. В отчетном периоде в ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» открылись детский сад и школа, запущено движение автотранспорта по 2,5 км УДС. На 2019 год в ЖК девелопера планируют ввести в эксплуатацию четвертую школу, седьмой и восьмой детские сады.