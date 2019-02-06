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06.02.2019 13:01
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Один из задержанных в Кабо-Верде моряков, якобы перевозивших наркотики, - житель Петербурга

В числе задержанных судом Кабо-Верде российских моряков есть один петербуржец. Информацию об этом 6 февраля подтвердили «Фонтанке» в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ). 

«Нам известно о том, что один из задержанных – петербуржец», – сообщил представитель РПСМ, добавив, что не может назвать фамилию моряка. 

О задержании 11 россиян стало известно 1 февраля. За день до этого экипаж  прибыл в порт Прая на грузовом корабле ESER (ходит под панамским флагом). По информации местной полиции, на судне было найдено 260 тюков с белым порошком общим весом чуть более 9,5 тонны, это и послужило поводом к задержанию членов экипажа. 

Изначально судно не должно было останавливаться в порту Прая и направлялось из Панамы в Марокко. Однако морякам пришлось бросить якорь в порту Кабо-Верде в связи со смертью одного из членов экипажа.

 

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