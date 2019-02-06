«Я и моя семья прощаем людей, из-за которых мой сын ушел из жизни». «Фонтанка» поговорила с отцом погибшего под снежной глыбой студента СПХФУ

Отец погибшего 23-летнего пятикурсника Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Бабурбека Очилова заявил «Фонтанке», что прощает виновных в смерти сына. И просит руководителя ГУ СК по Петербургу Клауса не проводить вскрытие — по религиозным убеждениям.

Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Таксист Акабек Очилов оказался на месте гибели сына через час после трагедии – позвонила дочь, которая училась с Бабурбеком на одном курсе. Мужчине уже предложили покрыть все расходы на похороны и транспортировку тела на родину в Узбекистан и теперь он не хочет, чтобы кто-то еще пострадал из-за гибели его сына — его все равно не вернуть.

- Как давно ваша семья живет в Петербурге?

– Дети сейчас на пятом курсе. Как они поступили — я вместе с ними переехал. Сейчас младший сын на первом еще учится. Я гражданин, они не граждане России.

- Как быстро вы узнали о трагедии?

– В течение часа я уже был там. Первой узнала дочь, которая вместе с ним учится на одном курсе. Она узнала от друзей по телефону, была на Парнасе, на практике, и приехала тоже туда.

- С вами связывались из городской администрации, из вуза?

– Да, со мной связывались из администрации Петроградского района, из университета, где учился мой сын, из консульства. Все заинтересованы в том, чтобы я быстрее забрал своего сына и меня не задерживали тут.

- Какую вам в этом оказывают помощь? Есть ли какие-то проблемы?

– В материальном плане институт пообещал покрыть все, что предстоит мне. Так что никаких проблем, я надеюсь, не будет. Единственное, что я не хочу, чтобы проводилось вскрытие, и не хочу, чтобы возбуждали уголовное дело – наказывали кого-то из-за моего сына.

- Вскрытие же проводится для того, чтобы установить причину смерти. Разве там все очевидно?

– Да, я думаю, что и так все ясно. В камеру видеонаблюдения попало все, что произошло с моим сыном. Глыба попадает на голову и получается насмерть.

- Он сразу погиб?

– Говорят, что какое-то время он дышал. Скорая подъехала, хотела его спасти, но было уже поздно.

- Почему вы не хотите, чтобы наказывали тех, кто должен был почистить крышу?

– Видно, что это несчастный случай. Лед отошел от крыши, ударился о балкон, отлетел прямо на дорогу. Я думаю, что они не специально это сделали. На все воля бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь. Не воскресим же мы его. А если кого-то наказать этим, то ничего не изменится. Бог им судья. Я и моя семья прощаем этих людей, которые были причиной того, что мой сын ушел из жизни.

- Вам пообещали помочь с тем, чтобы не проводить вскрытие?

– Проблема в том, что следственный отдел Петроградского района возбудил уголовное дело. По закону без вскрытия никак. Но я подал заявление на имя генерал-лейтенанта Клауса Александра Владимировича, в главное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу о том, что нам по религиозным убеждениям в исламе нельзя вскрывать тело усопшего. Консульство Узбекистана выдало официальное письмо на имя Клауса.

- Когда его рассмотрят?

– Мы ждем сейчас результат, пока Клаус в Смольном, совещается с правительством, как сказали мне. Он единственный человек, который решает мою проблему. Я надеюсь, что положительно.

- Что будет после этого?

– Завтра, в четверг, есть прямой рейс до Узбекистана из Петербурга. Если все сложится хорошо, то я уже завтра улетаю. Консульство забронировало для нас место, и если решится вопрос со вскрытием, то мы выкупаем билеты и оформляем сына.

Накануне «Фонтанка» подробно рассказывала о погибшем студенте. Молодой человек из Узбекистана, мечтавший выучиться на провизора, в день трагедии сдавал мини-контрольные и бегал с кафедры на кафедру.

Опрошенные «Фонтанкой» юристы заявили, что по факту смерти обязательно возбуждается дело, в рамках которого проводится проверка, по чьей вине погиб человек, и повлиять на это нельзя. Что касается вскрытия, по его результатам определяется причина смерти. Здесь возможны варианты – вскрывать или не вскрывать, будет решаться со следственными органами, но, скорее всего, как отмечают эксперты, вскрытие будет проведено, чтобы установить причинно-следственные связи, вину и действие или бездействие виновных. Но если дело дойдет до суда, то он может учитывать мнение потерпевших (как правило, это близкие родственники), чтобы виновных не наказывали строго.

Илья Казаков,

«Фонтанка.Ру»