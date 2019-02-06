Экс-активист ОНФ Александр Крутиков стал главным в правительстве РФ по Арктике. К 2025 году он должен освоить 190 млрд рублей

В правительстве России появилось должностное лицо, отвечающее за развитие арктической зоны. Первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков будет заниматься исключительно вопросами Арктики, заявил 6 февраля вице-премьер Юрий Трутнев.

Александр Крутиков должен получить под свое начало отдельный штат. О решении наделить Минвостокразвития полномочиями главного федерального ведомства, курирующего развитие Арктики, было объявлено 18 января на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом Владимиром Путиным. Ведомство планируется переименовать в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.

На встрече с президентом Медведев заявил, что работы возглавляемой Юрием Трутневым государственной комиссии по Арктике недостаточно, так как она «собирается от случая к случаю» и требуется «наладить системную работу». Правительство намерено до 2025 года вложить в развитие Арктики и в частности Северного морского пути 190 млрд рублей.

Александр Крутиков родился в 1987 году в городе Одинцово Московской области. У себя на малой родине был сначала активистом Общероссийского народного фронта, затем муниципальным чиновником. В 2014-м стал победителем отбора в управленческую команду Дальнего Востока, проведенного Агентством стратегических инициатив. Занял должность замдиректора Департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития России. На должности замминистра — с 2016 года. Отвечал за инвестиционные проекты министерства.