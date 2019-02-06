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ЖКХ
06.02.2019 12:36
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Кто ответит за погрешность. Граждан освободят от поверки коммунальных счетчиков, но платить они все равно будут

Государство решило, что проверять приборы учета коммунальных ресурсов на погрешность должны жилищники или ресурсники. У тех нет для этого свободных денег, да и в квартиры их пускать не обязаны.

Кто ответит за погрешность. Граждан освободят от поверки коммунальных счетчиков, но платить они все равно будут

Илья Щербаков/Интерпресс

О том, что собственники квартир не должны заниматься поверкой индивидуальных приборов учета ресурсов, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете». При этом чиновник перешел на язык понятных простому человеку сравнений. «Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены, – подчеркнул Абрамов. – Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик – достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы». В связи с этим граждан обещано освободить от так называемого «поверочного рабства», для этого уже готовится законопроект.

Кто конкретно будет заниматься проверкой и настройкой индивидуальных приборов учета, глава Росстандарта не ответил; это будут либо ресурсоснабжающие организации, либо управляющие. Полтора года назад тот же Абрамов высказывался определеннее, тогда речь шла именно об управляющих компаниях, запустился даже локальный эксперимент в нескольких домах. Однако натурные наблюдения показали, что «трудно будет наладить такое взаимодействие без участия ресурсоснабжающих организаций (РСО)».

Сейчас, по закону, поверка счетчиков холодной воды происходит раз в 6 лет, горячей — раз в 4 года, занимаются этим аккредитованные предприятия. Тариф начинается от 500 рублей, а если речь идет о «поверке путем замены прибора», то доходит до 2 тысяч. Однако Абрамов говорит не только о воде, но и о других коммунальных услугах. В случае с отоплением и газом поверка может стоить от 3,5 тысяч рублей. Межповерочный период для индивидуальных приборов учета (ИПУ) по теплоэнергии зависит от конкретной марки и модели. По электросчетчикам срок от поверки до поверки колеблется от 4 до 16 лет, стоимость начинается от 600 рублей (если проводить процедуру в лаборатории), но может составлять и 3,5 тысячи, если работа проходит на месте. 

Смысл в том, что следить за истечением срока должен сам собственник. Если отвлекся и пропустил — тариф начинают начислять по нормативу, а в случае с водой так и вовсе с повышающим коэффициентом, словно прибор не установлен или сломан. Видимо, именно необходимость следить за календарем Абрамов и называет «рабством», от которого он намерен избавить население. Ведь каким образом с владельца квартиры снять финансовую нагрузку — не знают ни управляющие организации, ни ресурсники. 

«На сегодняшний день на федеральном уровне нормативного решения о поручении организации процесса поверки индивидуальных приборов учёта ресурсоснабжающими организациями не принято, в случае его принятия будет определён и источник необходимых для соответствующей поверки расходов», – уклончиво отвечает Водоканал. ТГК-1 тоже не готов пока говорить о деньгах: «ПАО «ТГК-1» не занимается обслуживанием индивидуальных приборов учета. В случае изменения законодательства в этой области компания будет исполнять все требования нормативных документов». 

ГУП «ТЭК СПб», основной конкурент ТГК-1 на рынке теплоснабжения в Петербурге, оказалось более конкретным. «Безусловно, в том случае, если процесс поверки индивидуальных приборов учета поручат РСО, его придется закладывать в тариф, а решая вопрос по ИПУ, придется также системно решать вопрос и по поверке общедомовых приборов учета, – пишет предприятие. – Однако в силу социальной ориентированности тарифа РСО, придется сокращать другие расходы (или должен уменьшится тариф на жилищные услуги)». При действующей инфляции цены на обслуживание жилого помещения вряд ли будут снижаться, а это значит, что дополнительные расходы ресурсников будет через субсидию покрывать бюджет, то есть каждый из горожан. 

У управляющих организаций лишних денег тоже нет. «Ну конечно, платить будет человек, – не сомневается член правления РОО «Объединение советов многоквартирных домов» Андрей Китаев. – Но процесс, может быть, будет систематизирован: не будет того безобразия, которое творится сейчас, когда по квартирам ходит неизвестно кто и поверяет неизвестно как».

«Некоторые председатели ТСЖ централизованно закупают и ставят счетчики во всех квартирах, чтобы потом так же синхронно их поверять, – говорит Марина Акимова, глава Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ. – Но это делается только по решению общего собрания собственников, как и включение в квитанцию новой строки для услуги по поверке приборов». При этом эксперт согласна, что в нынешнем виде процесс организован из рук вон плохо: по квартирам ходят люди без аккредитации, которые вводят в заблуждение жильцов относительно истечения межповерочного срока либо наоборот — за небольшую сумму выписывают им «липовую» бумагу о том, что прибор настроен. 

«Если подходить к этой проблеме системно, то для организации поверки общедомовых и индивидуальных приборов учета, контроля снятия показаний и начислений по ним необходима отдельная государственная структура или служба, например оператор коммерческого учета, который бы квалифицированно занимался этим функционалом», – считают в ГУП «ТЭК СПб». 

Директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков полагает, что предполагаемая централизация — это часть стратегии по цифровизации отрасли ЖКХ и переходу на прямые договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями. «Для ресурсников и для производителей это очень интересная бизнес-история, – рассказывает эксперт. – Мы интересовались этим направлением и встречали такие предложения: вы покупаете наши счетчики по льготной цене, централизованно ставите их в доме, а потом так же централизованно привозите их нам на замену. Между тем старые приборы вскрываются, туда ставится новая начинка, и они снова уходят как новые». При этом, по мнению Воронкова, возникает правовая коллизия, ведь эти приборы будут принадлежать ресурсникам: «Вы устанавливаете человеку в квартиру чужое имущество, и по гражданскому кодексу он может выставлять вам аренду. Так что надо либо этот кодекс править, либо жилищный: в любом случае причислять индивидуальный прибор к общедомовому имуществу, а собственнику квартиры передавать по договору ответственного хранения». 

Еще одна проблема намеченной реформы кроется в словах Абрамова о том, что собственники и арендаторы жилья должны будут обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании. Этот вопрос регулярно поднимает «ПетербургГаз», который не может попасть в квартиры для проверки газового оборудования. Ответственность пытались переложить на управляющие организации, однако и у тех нет никаких правовых оснований заставить человека впустить посторонних на свою частную жилплощадь. 

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

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