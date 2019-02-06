Два месяца и как минимум 8 советчиков. Крупная автомобильная компания изучила, как покупатели выбирают машину

Девять из десяти приобретателей новых автомобилей в Европе принимают решения о покупке, исходя из советов знакомых, а не благодаря рекламе или рекомендациям специалистов. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном испанской компанией SEAT (подразделение концерна Volkswagen).

В большинстве случаев новый автомобиль появляется в семье только тогда, когда начинает разваливаться старый. Выбирая себе новое транспортное средство, европейцы в первую очередь обращают внимание на тип автомобиля и его размер, а уже потом смотрят на конкретные мощность и тип двигателя, цену, бренд и модель — именно в таком порядке.

Согласно исследованию, средний возраст покупателей новых автомобилей в Европе — 53 года. Эта цифра ясно показывает тщетность попыток автопрома работать на «молодежную аудиторию».

Самый популярный сегодня тип автомобилей — кроссоверы, они вроде бы рассчитаны на молодых, динамичных и спортивных (не даром же другое название для них — Sport Utility Vehicle, SUV). Однако все чаще SUV покупают люди более старшего возраста из-за высокой посадки водителя, лучшего обзора и преимуществ полного привода.

Несмотря на то, что покупатели все более активно используют Интернет, с помощью которого ищут и сравнивают конкретные модели, наибольшее значение при принятии решения имеют «советы знакомых». Причем в среднем по статистике будущей автовладелец выслушивает советы 8 человек, прежде чем приходит к каким-то выводам. Телепередачи, реклама или специальные издания играют в процессе покупки гораздо меньшую роль, чем пресловутое «сарафанное радио», даже в мужском исполнении.

В среднем процесс покупки занимает восемь с половиной недель, при этом, несмотря на Интернет и советчиков, осторожный европейский покупатель предпочитает все-таки самостоятельно посетить как минимум несколько автосалонов. При этом отмечено, что те, кто покупают автомобиль в первый раз, в среднем успевают побывать в 10 магазинах разных брендов, в то время как опытные автовладельцы ограничиваются двумя-тремя.

Примерно пятая часть покупателей озабочена расходом топлива или вопросами загрязнения окружающей среды. При этом 35 процентов людей, выбирающих гибриды или электромобили, делают это скорее из-за законодательных ограничений на движение автомобилей с двигателем внутреннего сгорания во многих городах (например, в Лондоне, Мадриде или Париже) и на некоторых трассах в час пик, чем от сознательного желания быть «зелеными».

При выборе конкретной модели все большее значение приобретает внешний вид. Дизайн автомобиля стал решающим фактором для 41% будущих покупателей, в то время как 15 лет назад на него обращали внимание меньше трети автовладельцев.